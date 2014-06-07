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۱۷ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۴

صبح امروز/

آتش سوزی در واحد گسپلنت پالایشگاه آبادان مهار شد

آتش سوزی در واحد گسپلنت پالایشگاه آبادان مهار شد

آبادان - خبرگزاری مهر: آتش سوزی ایجاد شده در واحد گسپلنت پالایشگاه آبادان صبح امروز مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت چهار صبح امروز یک آتش سوزی در واحد گسپلنت CR1  پالایشگاه آبادان رخ داد که با حضور به موقع نیروهای واحد آتش نشانی پالایشگاه آتش سریعا مهار شد.

واحدهای آتش نشانی با حضور به موقع در محل و استفاده از لوازم ایمن و خطوط آب آتش نشانی توانستند در واکنشی سریع آتش را مهار کنند.

در جریان این آتش سوزی چهار نفر دچار گاز گرفتگی خفیف شدند که سریعا به بیمارستان امام خمینی (ره) اعزام و درمان سرپایی شدند.

با تلاش بی وقفه کارکنان واحد تعمیرات پالایشگاه آبادان، واحد مربوطه پس از رفع مشکل در ساعت 8 و سی دقیقه صبح امروز وارد مدار کار شد.

خسارت مالی وارد آمده در اثر این آتش سوزی هنوز برآورد نشده است.
کد مطلب 2305785

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