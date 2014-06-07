تبیین اندیشه های امام راحل وظیفه مهم روحانیان و علمای دینی است

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امام خمینی تنها رهبر ملت ایران و خالق انقلاب اسلامی است که تمامی ملت های آزاده دنیا از پیر و جوان امام خمینی و مقام معظم رهبری را الگو و پیشوای خود دانسته و بر مبنای رهنمودهای این دو بزرگوار عمل می کنند.



وی افزود: برگزاری باشکوه مراسم ارتحال امام خمینی و ترویج اندیشه های ایشان توسط مبلغان در میان مردم خود بهترین شیوه برای ترویج الگوی عملی اسلام در دنیای معاصر است.



این مسئول فرهنگی با بیان این که مردم ایران به ویژه جوانان وظیفه دارند به اندازه وسع و توان خود با اندیشه های ناب اسلامی امام خمینی آشنا شده و برای محقق شدن این اندیشه ها تلاش کنند، گفت: امام خمینی دیدگاه و جهان بینی گسترده خود را از اسلام و اهل بیت وام گرفته بودند بنابراین هدایت کشور در مسیر رهنمودهای ایشان و مقام معظم رهبری سلامت و پایداری نظام اسلامی را به دنبال دارد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: امروزه دشمنان انقلاب بیش از هر چیز دیگری در جهان از نظام ولایی به رهبری ولایت فقیه واهمه دارند و هدف فتنه 88 و تمامی تبلیغات سوء دشمن علیه ولایت فقیه در ایران به این دلیل است که آنها فهمیده اند عنصرمحوری و قوام دهنده به انقلاب یا به عبارت دیگر عمود خیمه نظام اسلامی ولایت فقیه است بنابراین سعی دارند با ایجاد فاصله میان ملت و رهبری مانند عاشورا رکن نظام اسلامی یعنی ولایت را از مردم جدا کرده تا بتوانند به اهداف پلید و منافع شوم خود در ایران و در منطقه خاورمیانه دست پیدا کنند.



حجت الاسلام نوروزی یادآورشد: با بررسی تاریخ اسلام متوجه می شویم هر زمان که جامعه از ولی برحق زمان خود فاصله گرفته مسلمانان در دست بدترین و ظالم ترین حاکمان گرفتار شده و همزمان با تسلط طاغوت بر جان، مال و ناموس مسلمانان نظام اسلامی هم از مسیر پیشرفت عقب مانده است.



وی با بیان این که بزرگترین میراث امام حسین(ع) برای شیعیان نظام ولایی است، گفت: ملتی که ادعای پیروی از مرام و مکتب امام حسین(ع) را دارد باید همواره از میراث گرانبهای ایشان حمایت کرده و با تبعیت از ولی فقیه زمینه های تعجیل در فرج امام زمان (عج الله ) را فراهم کند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین بیان کرد: همزمان با سالگرد ارتحال امام خمینی در امام زادگان شاخص استان مراسم ارتحال امام برگزار شد که مورد استقبال قرار گرفت.

این مسئول گفت: بقاع متبرکه به عنوان مراکز دینی و فرهنگی بهترین مکان برای اجرای برنامه های مناسبتی است که خوشبختانه تاکنون برنامه ریزیهای خوبی در اجرای این برنامه ها صورت گرفته است.

وی بیان کرد: تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در طول سالهای گذشته با اجرای برنامه های متنوع در مسیر مطلوبی قرار گرفته و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم این روند امسال نیز با سرعت مناسبی ادامه یابد.