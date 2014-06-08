خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ و هنر: حسین مسافرآستانه از مدیران پیشکسوت عرصه هنر به ویژه تئاتر کشور است که در دوران مدیریت حجت الله ایوبی بر سازمان سینمایی به عنوان مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری منصوب و مشغول به کار شده است.

موسسه رسانه های تصویری با هدف بسط و گسترش صنعت نمايش خانگي و استفاده از رسانه‌هاي سمعی و بصری و محصولات چند رسانه‌ای مختلف با توجه به فناوري روز از طريق تهيه، توليد و تأمين برنامه‌هاي مورد نظر اعم از منابع داخلي يا خارج از كشور، تكثير و توزيع آن برنامه‌ها با ايجاد شبكه‌هاي توزيع، وارد كردن تجهیزات و دانش فني كليه رسانه‌هاي مورد نياز و حمايت و كمك مالي به فعاليت‌هاي سينمايي و سمعي و بصري در چارچوب اهداف و خط‌ مشي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سال 1372 فعالیت خود را آغاز کرده است.

مسافرآستانه با حضور در خبرگزاری مهر درباره چالش‌های مدیریت در عرصه فرهنگی، لزوم و نحوه اجرایی کردن دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در عرصه امور هنری صحبت کرد. وی در بخش نخست این گفتگو به تفاوت مدیریت در عرصه فرهنگ و اقتصاد، وجود نیروهای بازدارنده برای به انجام رساندن پروژه های فرهنگی، لزوم پرهیز از کارهای شعاری، نبود ثبات مدیریت، به کارگیری افراد بی‌تجربه و یا کم تجربه در مدیریت های فرهنگی در چند سال گذشته و .. اشاره کرد.

او همچنین معتقد است که در تبیین اهداف فرهنگی و هنری تنها بخش های فرهنگی و هنری در حوزه کلان تاثیر نداشته و مجلس، دولت، قوه قضائیه و ارگان ها و نهادهای مهم دولتی نیز در این زمینه سهم دارند.

مسافرآستانه در بخش دوم صحبت های خود اشاره می‌کند که کیفیت مدیریت به طول مدیریت نیست، بلکه تفکرات مدیریت برای بالا بردن کیفیت کار در طول دوره مدیریت است.

با ما در بخش دوم این گفتگو همراه می‌شوید:

* بحثمان به اینجا رسید که حضور برخی گروه‌های تندرو و نقدهای رادیکال باعث محافظه‌کاری مدیران شده است. می‌پذیریم که مدیریت در عرصه فرهنگ با اما و اگرهای فراوانی مواجه است و به دلیل بالا بودن حساسیت‌ها به نوعی مدیر در هر بخش فرهنگی و هنری با نوعی ترس در تصمیم گیری مواجه می شود.

- نبود اصول و ضوابط مدیریتی تعریف شده باعث شده که مصونیت نسبی برای مدیر در انجام مسئولیت هایش وجود نداشته باشد در نتیجه هر مدیر در هر زمینه فرهنگی که ریسک کند ضربه این ریسک پذیری را می خورد. حال در نظر بگیرید همین مدیر با کمی محافظه‌کاری می‌توانست این لطمه را نخورد.

* با این اوصاف برای خدشه وارد نشدن به کارنامه کاری خود در جلد محافظه کاری می رود؟

- تا اندازه ای اینگونه است. ضمن اینکه فراموش نکنیم مدیریت در عرصه فرهنگ قائم به فرد است و اغلب به حافظه تاریخی خود مراجعه می کنیم و می گوییم که دوران مدیریت فلانی خوب بود و نوع مدیریت را متعلق به فرد می دانیم و این دوران خوب مدیریت را با دیگر افراد تقسیم نمی کنیم درست به همین دلیل است که می گویم نوع مدیریت ها قائم به فرد است.

* به عنوان مدیری که سالهای سال در این عرصه در حوزه های مختلف فعالیت کردید، در همه این سالها مدیری را می شناسید که بدون اینکه یا کمتر از اینکه اسمش مطرح باشد کار خود را به خوبی به انجام رسانده باشد؟

- مشخصا نام علی منتظری را می گویم. او مدیر خوبی در عرصه تئاتر و مدیریت مرکز هنرهای نمایشی بود. نکته این است که آقای منتظری در نوع مدیریتش 90 درصد انرژی اش را صرف تعامل با مدیریت های خارج از حوزه های وزارت ارشاد می کرد ولی این روزها دیگر چنین تعاملی بین مدیران فرهنگ و هنر با سایر بخش های مدیریتی خارج از حوزه ارشاد وجود ندارد.

البته همه مدیران تلاش دارند تحت‌تاثیر شرایط قرار نگیرند و بهترین راه را برای انجام امور سازمان و نهاد تحت مدیریت خود انجام دهند اما حقیقت این است که سیاست‌ بر فرهنگ ترجیح داده شده است.

* به نظر شما طول مدیریت مهم تر است یا عرض آن؟

- من به شخصه کیفیت مدیریت را در طول مدیریت نمی‌دانم بلکه معتقدم تفکرات مدیریت برای بالا بردن کیفیت کار در عرض یک دوره مدیریتی نهفته است. به همین دلیل طول مدیریت مهم نیست بلکه مهم این است یک فرد به عنوان مدیر متعهد به ارزش ها باشد و براساس باور به این ارزشها در جهت هدفمند کردن حوزه های مدیریتی فعالیت کند.

* برای رسیدن به خروجی قابل قبول و در عین حال با دوام چه باید کرد؟

- رمز مدیریت خوب و قابل قبول تعامل و مشورت گرفتن است. زمانی که به عنوان مدیر کل هنرهای نمایشی انتخاب شدم طرحی ارائه کردم که متاسفانه تحقق پیدا نکرد.

* چه طرحی بود؟

-می گفتم برای اینکه تئاتر از آسیب های مغرضانه محفوظ بماند بیاییم حوزه های مدعی هنر تئاتر را در سیاست های کلان دخالت دهیم.

* این طرح از قدرت مدیریت کم می کند.

- ایرادی ندارد در عوض تفکر مدیریت تعمیم پیدا می کند و افکار و اندیشه های مختلف هم‌راستا می شود و همین مسئله متضمن بقای مدیریت است.

* اما بسیاری از مدیران اینگونه فکر نمی کنند و در برخی موارد واکنش منفی هم نشان می دهند.

- چون ترس از دست دادن موقعیت وجود دارد. اشکال دیگری هم در مدیریت های کلان در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد. در برخی موارد یک مدیر آنقدر به اطلاعاتش اعتماد دارد که حاضر نیست حرف و نظر هیچ فردی را بشنود. البته تجربه نشان داده اعتماد بیش از اندازه به اطلاعات فردی و توانایی مدیریت در حوزه های دیگر مدیریت می تواند پاسخگو باشد اما در حوزه فرهنگ و هنر پاسخگو نیست.

* چرا؟

- چون در حوزه فرهنگ و هنر در درجه نخست باید مقبولیت عمومی وجود داشته باشد. کسی نمی تواند در حوزه فرهنگ و هنر آنچه را که فکر می کند درست است به زور به باور دیگران برساند. این موضوع تنها معطوف به مدیریت نمی شود بلکه هنرمند هم نمی تواند به زور اثری را به خورد مردم بدهد. در حوزه فرهنگ و هنر، شرایط متغیر است و یک مدیر باید در لحظه به شرایط مسلط شود.

در مدیریت فرهنگی فرد با انسان و تمام تعلقات احساسی و عاطفی آن کار دارد بنابراین مدیریت در این حوزه تعاملی است و با خودمحوری کاری از پیش نمی رود. مدیر باید همه تخصص‌ها، شرایط و سلایق مختلف را ببیند و برای همه نظرات و آرای هم‌سو احترام قائل شود و البته در مقابل معاندین بایستد و معنی «اشداء علی‌الکفار رحماء بینهم» باشد.

ادامه دارد...