احمد طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور تاثیرگذار ایران در سازمان همکاریهای فضایی آسیا- اقیانوسیه (اپسکو) اظهار داشت: انتقال تجربیات کشورهای عضو اپسکو برای توسعه پایدار فناوری فضایی و تعریف فعالیتهای مشترک از جمله برنامه های مدنظر این سازمان است.

وی با بیان اینکه اپسکو سازمانی بین دولتی است که به بحث گسترده فضا به عنوان یک مبحث جمعی میان کشورها اعتقاد دارد گفت: فناوری فضایی به دلیل گستردگی، در توان یک کشور به تنهایی نیست و به لحاظ دقت تکنولوژی و میزان سرمایه گذاری، مطلوب تر آن است که کشورها با سرمایه گذاری مشترک دور هم جمع شوند و پروژه های مشترک تعریف کنند.

طالب زاده با اشاره به اینکه در فضا مالکیت وجود ندارد و کشورها باید برای دستیابی به فناوریهای حوزه فضا و با تاکید بر منافع ملی دور هم جمع شوند، افزود: اپسکو تاسیس شده تا کشورها از ظرفیت و تجارب همدیگر استفاده کرده و با سرمایه گذاری مشترک، پروژه های اساسی انجام دهند.

رئیس اسبق سازمان فضایی، ایران را یکی از پایه گذاران و فعالان اپسکو دانست و گفت: مرکز سازمان اپسکو در چین است و چین یکی از قدرتهای فضایی دنیا است؛ در همین حال علاوه بر ایران، کشورهایی مانند ترکیه و تایلند که در فناوری فضایی حرفهایی برای گفتن دارند در این سازمان عضویت دارند.

وی با اشاره به تفاوت سطح استفاده از فناوریهای فضایی و برخورداری از تکنولوژِی فضایی در میان کشورهای عضو سازمان همکاریهای فضایی آسیا اقیانوسیه خاطرنشان کرد: ایران از تجربیات این کشورها برای ساخت ماهواره و دستیابی به تکنولوژیهای فضایی بهره خواهد برد.

طالب زاده با بیان اینکه 4 سال از زمان تشکیل اپسکو می گذرد افزود: در این سالها، سمینارها و دوره های آموزشی بسیاری با هدف انتقال تجربه و دانش فنی و انتقال کار در متدها و رده بندی های مختلف برای کشورهای عضو این سازمان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه انتقال روش های مختلف ساخت ماهواره و افزایش سطح آگاهی کشورها از جمله برنامه های در دست اقدام اپسکو است گفت: ایران در راستای بومی سازی دانش فضایی سایر کشورها و توسعه این فناوری برنامه های بسیاری در دست تهیه دارد.

معاون سازمان همکاریهای فضایی آسیا – اقیانوسیه بکارگیری توانایی مالی و تکنولوژی هر کشور را از دیگر اهداف اپسکو برشمرد و افزود: با استفاده از تکنولوژی فضا شاهد رفع نیاز کشورها و توسعه پایدار آنها خواهیم بود. در این راستا ایران به عنوان صاحبنظر و بازیگر مهم در منطقه آسیا، به دنبال تبیین و معرفی جایگاهش است چرا که ایران با توانی که در اختیار دارد می تواند در حوزه فناوری فضایی تعیین کننده باشد و ایفای نقش کند.