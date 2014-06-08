به گزارش خبرنگار مهر ، بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بنا به دعوت حجت الاسلام تقوی جمعی از علاقه مندان تفکر اصولگرایی در اجتماع بزرگی تحت عنوان نشست اصولگرایان جمع شدند. اولین جلسه این نشست به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان جشن انقلاب در سالن مصلای نماز جمعه تهران برگزار شد و سخنران محوری آن مراسم آیت الله العظمی نوری همدانی بود.

این گروه دومین جلسه خود را هفته گذشته در محل سالن سیزده آبان (لانه جاسوسی آمریکا) تحت عنوان گردهمایی وحدت دوستداران ولایت و رهبری برگزار کرد که حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و آیت الله موحدی کرمانی سخنران آن بود.

دکتر محمد عباسی وزیر پیشین تعاون و ورزش و جوانان در کنار حجت الاسلام تقوی از برگزار کنندگان این جلسات درباره این نشست ها توضیح داد.

- آقای دکتر انگیزه تشکیل این جلسات چیست ؟

باید بگویم که این جلسه همانطور که شاهد بودید در آستانه سالگرد عروج ملکوتی امام راحل با حضور گروه زیادی از شیفته گان آن بزرگمرد تاریخ برگزار شد تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی امام بزرگوارمان،در حد وقت این جلسه جمعی از دوستان انقلاب که خود را وفادار به آرمان اصولگرایی می دانند از لسان بعضی از بزرگانی که مشرب امام را بخوبی درک کرده اند بخشی از سفارشات آن پیر سفر کرده را از جمله ضرورت وحدت بخشی نیروهای انقلاب مرور کنند.خوب خود این هدف بزرگی است که بانیان این جلسه دنبال می کردند.ما هم توفیق داشتیم.

جلسات وحدت به دعوت جناب حاج آقای تقوی در روزهای پنجشنبه تشکیل می شود

- گفته می شود این جلسه نمادی از یک جریان سیاسی است که در دل اصولگرایان شکل گرفته است.شما خودتان به عنوان یکی از بانیان آن چقدر این موضوع را قبول دارید؟

اولا من عضو کوچک این جلسه هستم نه بانی این جلسه . بانی اولیه این جلسه در حقیقت حاج آقای تقوی است که خودشان هم در همین مجمع بزرگ مطالبی را به صراحت در چگونگی شکل گیری آن بیان فرمودند. به نظر من اقدام ارزشمند و اثر گذاری است .اما اینکه بگوییم جلسه آقای تقوی عبارت رسایی برای این انگیزه و اجتماع وحدت آفرین نیست.چون ایشان که افراد را به خودشان دعوت نمی کنند. نیاز به تبلیغات برای شخصشان را که ندارند. به عنوان عالمی که سالها در بدنه اصولگرایان با همه نیازها و جریانات مواجه بوده است و اتفاقا عضو موثر جامعه روحانیت مبارز است،پیشقدم شده است. ایشان و سایر دوستان عضو جلسه را به نیت وحدت آفرینی دنبال می کنند.پس بجای واژه جلسه آقای تقوی،می توان گفت جلسه وحدت آفرینی اصولگرایان.

- مگر همه اصولگرایان عضو هستند؟

لازم نیست ابتدا همه عضو باشند. کسی نگفته این جلسه تمام مدعیان اصولگرا است.یک عالم و سیدی که اتفاقا عضو جامعه روحانیت است پیشقدم شده و در حد بضاعت همه اصولگرایان را دعوت به وحدت و انسجام می کند.حال بعضی هنوز ممکن است مردد باشند یا وقت کافی نداشته باشند.اما گروه کثیری با احساس مسئولیت همراهی می کنند؛ این منافاتی با بقیه افرادی که به اندیشه اصولگرایی شهرت دارند ندارد.اجباری هم نیست.از قدیم می گفتند جلسه بی ریا تشریف بیاورید.

ترکیب افراد و گروه ها در جلسات 40 نفره اصولگرایان

- آقای دکتر شنیده می شود که این جلسه ترکیبی است از تعدادی از وزرای احمدی نژاد و گروهی از افراد موتلفه

اینطور نیست. در این جلسه گروهی از اعضای کابینه دکتر احمدی نژاد عضوند.نه به دلیل اینکه صرفا در کابینه نهم یا دهم بوده اند بلکه خود اینها قبل از اینکه سابقه عضویت در دولت احمدی نژاد را داشته باشند سالهاست که در جمع اصولگرایان حضور دارند.به عنوان مثال خود من از سالهای اولیه در حزب جمهوری اسلامی حضور داشته و در شکل گیری اکثر تشکلهای اصولگرا نقش داشته ام. قبل از وزارت، نماینده مجلس شورای اسلامی بوده ام.منتهی وقتی وارد دولت شدیم قرارمان این بود که فقط برای مردم و نظام بدون توجه به گرایشات سیاسی کار کنیم که اتفاقا این روحیه همکاران ما منشا اثر بوده و بارها مورد رضایت رهبری عزیز قرار گرفته و حضرت ایشان به دولت کار و اقدام و تلاش و دلداده به شعارهای انقلاب و مردم نام بردند.

ضمنا با تشکر از زحمات همه کسانی که در دولتهای بعد از انقلاب خالصانه برای کشور کار کردند گمان نمی کنم کابینه ای را مانند دولت نهم و دهم بشناسیم که وزرای آن یکدست اصولگرا و از معتقدین به ارزشهای انقلاب باشند. نه اینکه در بقیه دولت ها از معتقدین به ارزشهای انقلاب نبودند.حسب واقعیت،در سایر دولتهای وزرا یا یکدست از مشارکت و کارگزاران یا مخلوطی از جناح ها. منظورم یکدستی اعضاست.پس حضور تعدادی از شخصیت های موثر اجرایی کشورکه در بدنه اصولگرا باشند، یک حسن و اعتبار این جلسه است.

- اعضای موتلفه چطور؟

بعضی از سران حزب موتلفه که سالها در این تفکر حضور داشته از سابقون انقلاب اسلامی هستند هم حضور دارند.این جلسه در روزهای پنچشنبه در محل جامعه روحانیت با حضور تقریبی چهل نفر تشکیل می شود. علاوه بر دوستانی که نام بردید از اعضای سایر تشکلهای اصولگرا، بعضی از اعضای جامعه روحانیت، بعضی از اعضای مجلس شورای اسلامی و افراد علاقمند دیگری هم هستند.

حدادعادل ، فدایی و لاریجانی اصل حرکت را تائید کرده اند

- چرا بعضی از افراد شاخص اصولگرا مانند آقای لاریجانی،حداد،باهنر،مرتضی نبوی،توکلی،قالیباف،جلیلی وولایتی نیستند؟

حتما قبول دارید که شاخصهای اصولگرا به این عزیزانی که گفتید خلاصه نمی شوند. خیلی از این دوستان افتخارات جبهه اصولگرا هستند. اما شاخص سیاسی فقط به کسانی گفته نمی شود که در دوره ای احساس تکلیف کردند و کاندیدای ریاست جمهوری شدند .

خیلی از اعضای این جلسه هم بدلیل سابقه می توانستند کاندیدا شوند. پس اگر کاندیدای ریاست جمهوری نشدند معنای آن نیست که عضو موثری نیستند. با اینحال از کسانی را که نام بردید تعدادی مانند آقایان نبوی و باهنر درتعدادی از جلسات شرکت کردند. بقیه یعنی آقایان حداد عادل،ل اریجانی، توکلی ،جلیلی.ولایتی وفدایی را یا خودحاج آقای تقوی یا خود بنده و سایر دوستان صحبت داشتند جمعا اصل حرکت را تایید کردند بعضی به لحاظ وقت معذوریت داشتند و عده ای هم برای دوام آن پیشنهادات و شرایطی . ولی اینطور نبوده است که مخالف باشند.

- مثلا چه شرایطی؟

بعضی در مصاحبه گفته اند و بهتر است از خودشان بپرسید.

- اگر بقیه توافقات این جلسه را قبول نداشتند.آن وقت این اتحادشکل نمی گیرد.

با اینکه اصرار و اجباری در کار نیست .چرا موافق نباشند .ببینید من چند نکته راهبردی مورد توافق جلسه را عرض می کنم ببینید چه کسی است که خودش را اصولگرا و اساسا دلسوز نظام بداند،اما با این موارد موافق نباشد از جمله: هماهنگی،وحدت بخشی و حمایت از انسجام ، وفاق و امید بخشی نیروهای اصولگرا و ولایی کشور، نقش آفرینی در رابطه با انسجام و هماهنگی تصمیماتی که لازم است توسط این مجموعه فکری کشور اتخاذ گردد، حمایت،احصاء و حفظ ظرفیت های موثر اجرایی و ولایی کشور ، تعامل سازنده و پویا با ارگانها و سازمانهای اجرایی در قوای سه گانه ،جهت تحقق آرمانهای نظام و رهنمودهای امام و رهبری و رفع چالشها ،مشکلات و دغدغه های ملت شریف ایران و منشور وحدت جامعتین که به عنوان مبانی و اصول لازم الرعایه اعلام می گردد.

گمان نمی کنم کسی باشد که نخواهد این موارد اجرایی و عملیاتی شود.به نظر من اگر کسانی خودشان را بالاتر از گردانندگان این جلسه می دانند یک کمی برای خدا تواضع کنند و حوصله به خرج بدهند و اگر لوازمی را هم ضروری می دانند بیایند خیلی صریح نقطه نظراتشان را با جمع در میان بگذارند.نگذارند رقبا با تشویق به این تشتت بدنه علاقمندان به این تفکر را مایوس کنند.

تشکیل کمیته هایی در جلسات وحدت برای آسیب شناسی شکست اصولگرایان در انتخابات

- گفته می شود شما به عنوان مسئول کمیته راهبردی این جلسات باتفاق تعدادی دیگراز اعضا آسیب شناسی شکست اصولگرایان را شروع کردید به چه نتایجی رسیدید؟

برای پیگیری موضوعاتی که اعضا در روز پنجشنبه طرح می کنند بدون اینکه ساختار یک حزب را داشته باشد و یا تشکیلات جدیدی در کنار سایر تشکلهای دیگر، کمیته هایی به صورت جانبی آن را دنبال می کنند.از جمله همین "کمیته برنامه های راهبردی" که جنابعالی اشاره کردید.اعضای آن هم محدود نیست به همه اعضا اطلاع رسانی می شود.کسانی که علاقمند باشند و فرصت داشته باشند شرکت می کنند.

در مورد آسیب شناسی اتفاقات گذشته نه فقط برای مساله انتخابات ریاست جمهوری،بلکه رفتارها و نتایج فعالیت جبهه اصولگرایی لازم است. شاید یکی از موضوعاتی که اکثر اعضای جلسه دنبال می کنند، همین مساله آسیب شناسی رفتارهای گذشته است.لذا بدلیل اهمیت آن در کمیته مجزای دیگری با حضور تعدادی از افراد مجرب اجرایی و تشکیلاتی و علمی در حال بررسی است امیدوارم نتایج آن حداقل به اطلاع دست اندرکاران این جریان برسد.

- پس دستور کار کمیته راهبردی چه موضوعاتی است؟

دستور کار خاصی ندارد. عرض کردم که اینجا جمعی از دلسوزان و شخصیت های اصولگرا جمع شدند تا به نوعی همگرایی بین اصولگرایان را تشویق و دنبال کنند. بنا نیست کار حزبی خاصی انجام شود. این کمیته هم موارد مورد بحث سایر کارگروههای که مسائل موردی را دنبال می کنند، یا اعضای جلسه مد نظر دارندرا در فرصت بیشتری با استفاده از تجربیات ودانش حاضرین پخته تر و دسته بندی می کند یا در صورت لزوم پیگیری خواهد کرد.

اداره این جلسه فقط به نیت خالصانه و کفایت حاج آقای تقوی است

- دلایل شفاف عده ای یا شرطی را که برای حضور گذاشته اند چیست ؟

اولا تفکر اصولگرایی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شکست نخورده است. می شود گفت عدم توفیق عده ای از اصولگرایان که با هم احساس تکلیف کردند.جمع آرای این تعداد باضافه ضریب هم افزایی وحدت احتمالی بسیار به توفیق نزدیک است.

براساس سنت الهی هر گروهی در تشتت موفق نیست. سنتهای الهی هم با هیچ گروهی قوم و خویشی ندارد. کسانی که اسباب این عدم توفیق بودند و بقیه عبرت بگیرند.ضمنا همانطور که قبلا عرض شد اداره این جلسه فقط به نیت خالصانه و کفایت حاج آقای تقوی است بنده و دوستان دیگرهم در کنارشان کمک می کنیم.از صمیم قلب دلمان می خواهد بین متدینین نظام برای پیشبرد نظام و منویات رهبری وحدت بخشی حاصل شود.این تاکید تعالیم دینی و از توصیه های امام عزیز و رهبری معظم انقلاب است.

- این روزها از بعضی از سران اصولگرا ضرورت تشکیل حزب فراگیر شنیده می شود.هفته پیش آقای ناطق و هم آقای باهنراشاره کردند. فکر می کنید این جلسه به تشکیل یک حزب فراگیر بیانجامد.

ببینید،اصلا بنا نیست این جلسه خودش یک تشکیلات در کنار سایر تشکلهای اصولگرا باشد. پس بنا نیست حزب و تشکل مستقل باشد.اما این هدف ارزشمندی که گفته شده بنا دارد بین همه تشکلها و رفتارها اصولگرایان همگرایی ایجاد کند.

بلاخره در جایی باید کنار هم بنشینند تا در هر تشکیلات و سازمانی که هستند اگر نگاه اصولگرایانه دارند و هنوز برای این ایده دل می سوزانند حد اقل اینکه در عوض تشتت و تفرق که خواسته دشمن در خارج و به نفع رقبای سیاسی داخل است،رفتارها و تصمیماتشان را همگرا کنند. تنها منطق کار این است.

آیت الله مهدوی کنی به آقای تقوی برای برگزاری این جلسات اذن داده اند

- آیا بزرگان روحانی و مورد اعتماد متدینین کشور و اصولگرایان این اقدام را تایید رسمی کرده اند؟

علاوه بر توصیه های بحق و حکیمانه رهبر معظم انقلاب، توجه به وحدت و انسجام نیروهای متدین کشور بارها مورد تاکید مراجع بزرگوار و علما و شخصیت های کشور بوده است ، این جلسه می تواند نوعی عملیاتی شدن این سفارشات بزرگان باشد. لذا اغلب بزرگان اصولگرا مانند آیت الله مهدوی کنی. که ریاست جامعه روحانیت مبارز را دارند که انصافا به گردن خیلی از متدینین مخصوصا اصولگرایان حق بزرگی دارند،این روزها در کسالت هستند این اذن را به آقای تقوی داده اند که شخصا نه از طرف جامعه روحانیت داده اند که به عنوان عضوی از این جامعه اقدام کنند.

بنا بر گزارش دوستان آیت الله یزدی ریاست جامعه مدرسین اصل اقدام را تایید و تاکید داشتند. آیات جنتی و مصباح یزدی هم همینطور.

خود من خدمت بعضی از این بزرگان رسیدم واقعا تشویق کردند. ثالثا این جلسه از مسایل راهبردی خودش را عمل به منشور وحدت جامعتین قرار داده است. بنا است با همان آرمان عمل کند که اتفاقا یکی از اصولی است که همه اصولگرایان کشور به آن معتقدند.اگر دوستانمان لیاقت عمل به تاکید بزرگان را داشته باشند حتما مورد تایید آنان خواهد بود. تا کنون هم بجز تفرقی که در بعضی از مواقع پیش آمده است یا خود شخصیت های شمرده شده فوق در مواردی به توافق نرسیدند،در همه امور روحانیت معظم پشتیبان نیروهای اصیل انقلاب بوده اند.به نظر من بستگی به نوع عملکرد دوستان دارد که زمینه وفاق را با سعه صدر فراهم کنند.

عنوان این جلسات "جلسه شورای مرکزی همگرایی اصولگرایان" است

- شما چند بار اشاره می کنید که اینجا تشکیلات نیست. واقعا به چه اسمی دوست دارید مشهور شوید. گاهی بیرون گفته می شودجلسه آقای تقوی. بالاخره اسمی یا رسمی دارد که؟

حتما دارای اسم و رسم هست این اقدام علنی است دوستان عضو هم چون برای انسجام متدینین و دوستاران ولایت تلاش می کنند افتخار می کنند.آنچه توافق شده که عنوان جلسه "شورای مرکزی همگرایی اصولگرایان"باشد.

- مگر بنا نیست که اتحاد و انسجام ایجادکند.چرا واژه هایی مانند اتحاد یا انسجام را بکار نگرفتید.

فکر نمی کنم کلمات خیلی مهم باشند.به قول شما بهر حال لازم بود عنوانی داشته باشد.با اینکه گفتمان مسلط این اجتماع دلسوزانه وحدت و انسجام در اجرای اوامر رهبری و پیشرفت کشور است.اما زمانی می شود گفت وحدت که موفق به جلب نظر همه گروههای مورد نظر باشیم.

در اینجا الزام نیست همه را یکجا و زیر یک سقف قرار دهیم .اگر بشود خوب است .ولی می گوییم اگر امکان این نیست ،حد اقل سعی کنیم فعالیت ها و مواضع را همگرا کنیم.این حد اقل انتظار بدنه اصولگرای کشور است.

بارها که با دوستان اصولگرا در استانها که از این تشتت بسیار نگران و نا راحتند صحبت می کنیم.این انتظار حداقلی را با صراحت از شخصیت های مدعی اصولگرایی دارند.به نظر ما این انتظار بجا و معقولانه ای است.

احساس تکلیف بدون امکان تحقق آن کارگشا نیست

- این اشاره شما باعث شد که بپرسم بهر حال بخشی از مجموعه ها مانند پایداری تحت تاثیر آیت الله مصباح حاضر به توافق با بقیه در انتخاباتهای مجلس و ریاست جمهوری نشدند فکر نمی کنید این تهدیدی باشد برای عدم انسجام.بخصوص اینکه در خبرها از قول بعضی از رقبای اصولگرایان شنیده شد که روی پایداری ها در بهم ریختن جبهه اصولگرا حساب کنند.

با اینکه مکررا توسط دوستان حاضر در جلسه این نکته محوری مطرح شد که اگر این دسته از علمایی که جریانان اصولگرایی به نوعی با آنان مرتبط و متاثر هستند با هم در جریان انتخاباتها توافق نکنند، نمی توان انسجام واقعی همه اصولگرایان را انتظار داشت. به نظر من هم درست است . این مطالبه بدنه اصولگرا از بزرگانمان است.

ولی به نظر من شخص حاج آقای مصباح فراتر از جریان پایداری است. بهر حال عالمی با سابقه در جریانات انقلاب و همراهی با ولایت مانند ایشان علاقمند به اعتلای اسلام و انقلاب است. در بین دوستان پایداری هم تا آنجا که من می شناسم چهره های ولایی و متدین و دلسوز وجود دارد. اما اگر کسی فکر کند که با یک سری آرمانهای ارزشمند به تنهایی در عالم سیاست و وحدت همه سلایق درون گروهی می شود موفق شد،تجربه نشان داده است که نمی شود.

همه ما باید متوجه باشیم که در مسائل اجتماعی احساس تکلیف بدون امکان تحقق آن کارگشا نیست. اینجا یک تمرکزی شکل گرفته است اگر دوستان عزیزی که تا کنون قانع نشدند مشارکت داشته باشند حرفی دارند بیایند از نزدیک طرح کنند.من یقین دارم اکثر دوستان حرف منطقی را می پذیرند.از تفرق کاری ساخته نیست.

- بعضی از تشکلها مانند ایثارگران گویا به شرکت افرادی مانند آقای باهنر و آقای پورمحمدی معترضند که این دسته به سمت آقای هاشمی می کشند ولذا بدون روشن شدن مواضع بعضی از این قبیل دوستان این جلسات فایده ای ندارد.

اینکه به صورت صریح خود من شنیده باشم که گروه ایثارگران این موضوعات را دلیل عدم شرکت بدانند به صراحت نشنیدم ولی در نشستی که آقای تقوی با حاج آقا فدایی داشتند گویا عباراتی شبیه این مواضع که بعضی از دوستان تکلیفشان به عناصر اصلی جبهه رقیب روشن نیست مطرح شده است. ضمنا آقای پورمحمدی هم عضو کابینه آقای روحانی هستند و تا کنون در این جلسه شرکت نداشتند.

ببینید،حالا من نه از طرف این جلسه،بلکه نظر خودم را می گویم که بعضی از موارد منطقی است . اینکه مسائل فی مابین باید مطرح شود تا نظرات به هم نزدیک شود.واقعا من بنا ندارم در مورد دوستانم اینجا تحلیل کنم . حالا چون شما نام بردید عرض می کنم . ولی اگر واقعا افرادی که شما نام بردید که در جای خود شخصیت های خدومی هستند، مانند آقای باهنر وسایرین،به فرض، مواضع جناب آقای هاشمی رفسنجانی و نزدیکان ایشان که موید و انسجام دهنده جبهه مقابل هستند را بر نظر اصولگرایان و یا همراهی با آنها ترجیح بدهند،معنای آن التزام به مولفه های اصولگرایی نیست.

توجه فرمایید من در صورت فرض مساله می گویم .نه اینکه قصد جسارت به دوستان خودم داشته باشم.یعنی اینکه قاعده بازی این نیست. هر جناحی که دولت را تشکیل می دهدممکن است علاقه مند باشد با نیروهای معتقد خودش کار می کند. آن دسته از وزرا و مسئولین رده بالای آن کابینه هم طبیعی است که سیاست های آن دولت کار می کند.نباید مثلا توقع داشته باشیم وزیر کشوری عضو این کابینه باشد ولی ملتزم به اجرای سیاستهای رئیس دولت و آن تفکر نباشد.کما اینکه استانداران در فاصله بسیار کمی مطابق تفکر دولت جدید تغییر کردند.اصل این موضوع به خودی خود اشکال ندارد.اما اینکه وزیری بگوید من در کابینه ای هستم که رقیب اصولگرایان همه نیروهای اصولگرا را قلع و قمع کرده ولی یک کم اصولگرا هم هستم ،این دیگر پذیرفتنی نیست.

حتی خود جناب آقای هاشمی که دوستانشان ایشان را فراتر از جناح های سیاسی می دانند؛واقعا قصد جسارت ندارم.اگر بناست به عنوان سرگروه جریان اصلاح طلب با سران این جبهه، جلسه تشکیلاتی داشته باشد که رقیب سیاسی تند بر علیه اصولگرایان هستند.بدیهی است که باید با صراحت روشن شود.

نمی خواهم گروه و جناح خاصی را منحرف یا غیر ولایی معرفی کنم . منظور من روشن شدن وضع فکری و عملکرد جناحی افراد است.حالا حق و باطلش بماند برای بعد.

اصولگرایان باید تکلیفشان را با عوامل موثر جبهه رقیب روشن کنند

عملکرد فعلی این جور نشان می دهد که آقای هاشمی برخلاف انتظار کسانی که سالها به ایشان ارادت داشتند، با همه امکانات در زمین رقیب بازی می کند. در فعالیتهای سیاسی و فکری باید به نظر افراد احترام گذاشت .

مانعی نیست، هر کسی می تواند هر جوری که تشخیص داشت بیندیشد. ولی اینطور هم نیست که اصولگرایان با این همه تجربه و دیدن مواضع آنقدر هم ساده انگارانه به موضوع نگاه کنند. از این منظر هریک از افراد این جبهه باید تکلیفشان را با عوامل موثر جبهه رقیب روشن کنند.

حتی عده ای از دوستان به کسانی معترضند که فقط در زمان انتخاباتها خودشان را در چرگه اصولگرایان می دانند. در حالی که رفتار،همگرایی و همراهانشان عمدا از اصولگرایان نیستند.این انتظار درستی است که بدنه اصولگرا دارد که اینگونه افراد نمی شود در رفتارهای سیاسی و اجرایی شان هم منطبق با همراهی این تفکر باشد. با اینحال من در جایگاهی نیستم که برای افراد تعیین تکلیف کنم.

اما نظرم هم این است، بعضی از افرادی که دلایلی برای عدم شرکت در این جلسه دارند، نظیر دوستان ایثارگرایان که از نیروهای ولایی مجموعه اصولگرایان محسوب می شوند ،یا هرکسی دیگری که دلایلی در عدم التزام اینگونه افراد به تفکر اصولگرایان دارند راه آن شرکت نکردن در این جلسه نیست .می توانند شرکت کنند خیلی صریح موارد را مطرح تا افراد تکلیفشان را روشن کنند.

- با دولت فعلی چطور؟

در مورد دولت بحث دوتاست . یک وقتی منظور دولتی است که قانونا اکثریت رای را آورده ولو اکثریت ضعیفی را داشته باشد. قانونا و شرعا و بر اساس تاکید رهبری عزیز همه موظف به کمک و یاری هستند.

بارها در همین جلسه پنجشنبه تاکید شده است که این جلسه منادی وحدت است نباید طوری عمل شود که گمان شوددر مقابل دولت قرار داریم.

اما حال که خود دولت تنگ نظرانه در فاصله کوتاهی چندین هزار از مدیران، نیروهای کارآمد و متدین اصولگرا را عزل می کند و کنار می گذارد به روحیه و کارنامه عملکردی خودش مربوط است ولی اگر منظور از همراهی، مشارکت در تصمیم سازی و همراهی با اهداف تند چپگرایانه جبهه رقیب در دولت باشد نمی شود کسی بگوید من با همه اتفاقات و تصمیمات این دولت از جمله قلع و قمع بهترین نیروهای انقلاب هم همراه هستم ولی خودم را هم اصولگرا می دانم. به نظر من اگر این افراد هم در مورد خودشان اینطور فکر کنند بدنه اصولگرا نمی پذیرند.

راهکار بازی این است که بپذیریم رقیب ولو اینکه حالا حالا ها وزن لازم محبوبیت اجتماعی را برای موفقیت در انتخابات نداشت، بالاخره مسائل پیش آمده اعم از تعدد کاندیدای اصولگرایان و اختلاف بخش مهمی از سران اصولگرا با رئیس جمهور قبلی که از بدنه اصولگرایان بود ، این فرصت را برای رقیب فراهم کرد.

برخی از اصولگرایان سوابقشان را در اردوگاه رقیب به مزایده نگذارند

خوب است خودمان را گول نزنیم. مجموعه دوم خردادی ها، مشارکتی ها و کارگزاران با مدیریت جناب آقای هاشمی پیروز این انتخابات بودند. انتخابات هم مانند همیشه قانونی و سالم برگزار شده است. از برکات انقلاب اسلامی است که خود ملت ایران خودشان و آزادانه در انتخابات ها تعیین کننده هستند. اگر از این نتیجه ناراحتیم،خوب عبرت بگیریم تا در آینده این واگرایی را به همگرایی تبدیل کنیم. این به معنای بد و بیراه گفتن به عوامل رقیب نیست قاعده رفتار سیاسی این است.اما عده ای ازدوستان هم حواسشان باشد علیرغم عصبانیتی که از آقای احمدی نژاد دارند، سوابقشان را در اردوگاه رقیب به مزایده نگذارند.خوشبختانه بدنه جامعه بخصوص اصولگرایان این را می فهمند.

- با این وصف شما فکر می کنید اصولگرایان از موارد گذشته درس می گیرند،یا این جلسه می تواند به قول شما به همگرایی همه نیروها منجر شود؟

به نظر من بدنه اصولگرای کشور را از عملکرد بعضی از سران تعدادی از تشکلهای اصولگرا و کاندیداهای این دوره چه خودشان را محق بدانند یا مقصر،جدا کنید.سالها است که گروه کثیری در کشور با التزام به آرمانهای امام و منویات رهبری انقلاب و همراهی با روحانیت اصیل کشور، در جبهه ای که به نام اصولگرایان شناخته می شود. حضور سیاسی و اجتماعی دارند. فقط هم همانهایی نیستند که در یکی از تشکلهای موجود فعالیت می کنند، بلکه خیلی از نیروهای حزب اللهی و متدین و ایثارگر کشور این مرام ر ا دنبال می کنند. اینها عمدتا دنبال روی روحانیت و ارزشهای انقلابند. با بصیرت هم از ولایت و مواضع نظام حمایت کردند. موضوع انتخاباتها عموما ساختار آن به افرادی مربوط است که انتظار می رود بتوانند بین کاندیداهای خودی وفاق ایجادکنند.پس بدنه هیچ کوتاهی ندارد آنچه اشکال است از تعدد و عدم هماهنگی است.

ثانیا این جلسه مدعی نیست که قادر است نظر همه را جلب کند.یک شخصیت دلسوزی مانند آقای تقوی پیش قدم شده و تعدادی هم همراهی می کنند تا در حد خودشان همه را به وفاق دعوت کنند. حال دیگران چقدر می خواهند در این زمینه نقش آفرینی کنند به خودشان مربوط است.