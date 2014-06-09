8 بیمارستان تهران در شرایط بحران تصفیه پساب/ پیش بینی طوفان هم درختان پایتخت را نجات نمی داد

هشت بیمارستان در شرایط بحران

محمد هادی حیدرزاده که به مناسبت هفته محیط زیست از خبرگزاری مهر بازدید کرد، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 152 بیمارستان در شهر تهران بررسی شده که از این تعداد، 8 بیمارستان از نظر مشکل تصفیه پساب شرایط بحرانی دارند.

به گفته وی در آخرین گزارشی که از طریق رئیس سازمان محیط زیست به وزیر بهداشت داده شده بود اعلام شد: چنانچه روند مشکلات این بیمارستانها بهبود نیابد شکایت بیمارستانها به مراجع قضایی انجام می شود و از آنجایی که نسبت به این هشدارها ترتیب اثر داده نشد چندی پیش از این هشت بیمارستان به مراجع قضایی شکایت شد.

حیدرزاده با بیان اینکه بزودی اسامی این بیمارستانها اعلام خواهد شد، اظهار داشت: فاضلاب این بیمارستانها مستقیما وارد منابع سطحی و زیرزمینی شهر تهران شده و مشکلات زیادی برای محیط زیست و سلامت مردم ایجاد می کند.

مدیر کل محیط زیست استان تهران در پاسخ به اینکه نسبت به پلمپ این بیمارستانها در صورت عدم تغییر رویه در امحای پساب امیدوارید گفت: معمولا بیمارستان ها با توجه به اینکه به طور مداوم به بیماران خدمات ارائه می دهند در مراجع قضایی نسبت به تخلفاتشان حکم پلمپ صادر نمی شود اما جرایم نقدی و دستور عدم پذیرش بیمار جدید از جرایمی است که معمولا برای بیمارستان ها در نظر گرفته می شود.

به گفته وی، از آنجا که این هشت بیمارستان دولتی بوده و به بیمار نگاه اقتصادی ندارند بعید است که این جرایم اهرمهای بازدارنده ای باشند لذا ورود وزیر بهداشت و مقامات بهداشتی کشور در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

راه اندازی نخستین مرکز بازیافت الکترونیک زباله تا پایان سال جاری

مدیر کل محیط زیست استان تهران در خصوص پسماندهای صنعتی و کشاورزی استان گفت: با وجود اینکه در قانون مدیریت پسماند عادی سازی پسماندهای ویژه و خطرناک به عهده تولید کنندگان گذاشته شده ولی هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده و همچنان پسماندهای ویژه و خطرناک با پسماندهای خانگی دفن می شوند که بسیار خطرناک است.

حیدرزاده اظهار داشت: این مسئله در کارگروه مدیریت پسماند مطرح و تصویب شد تا راه اندازی مراکز بازیافت الکترونیک بتوان پسماندهای ویژه و خطرناک را امحا کرد.

وی افزود: در حال حاضر بخش خصوصی به طور پراکنده مراکز بازیافت الکترونیک دارد که تنها فلزات با ارزش مانند طلا و نقره را در این مراکز بازیافت می کند.

مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: تا پایان سال جاری مراکز بازیافت هوشنگ آباد که یکی از قرارگاه های زیر مجموعه وزارت دفاع سرمایه گذار و مجری آن است راه اندازی می شود که در این مرکز که نخستین مرکز منطقه ای بازیافت الکترونیک زباله است تمام انواع زباله به صورت الکترونیکی بازیافت می شوند.

خرید و فروش زباله باید در تالار بورس شفاف شود

حیدرزاده مدیریت پسماند را منوط به ورود بخش خصوصی و داشتن نگاه اقتصادی به زباله دانست و افزود: یکی از مواردی که محیط زیست مطرح کرده و پیگیر آن است تشکیل بورس بازیافت در تالار بورس است چراکه هم قیمت گذاری و هم خرید و فروش زباله در بازار باید شفاف شود.

به گفته وی راه اندازی تالار بورس زباله در کشور می تواند بزرگترین بورس زباله در منطقه را راه اندازی کند چراکه با توجه به حجم بالای زباله در کشور در حال حاضر نیز بازرگانان خارجی به صورت غیر رسمی پسماندها و زباله ها را تجارت می کنند اما اگر تالار بورس زباله تشکیل شود قیمت گذاری رونق اقتصادی و ترن اور پسماند در کشور مشخص می شود.

حیدرزاده تصریح کرد: برای راه اندازی تالار بورس که طرح آن از سوی محیط زیست آماده و در دولت مطرح شده وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیز باید همکاری کنند.

مردم تفکیک زباله را در ازای پاداش انجام ندهند

وی در خصوص طرح تفکیک از مبدا زباله های خانگی گفت: البته این طرح از تکالیف مدیریت شهری است که بایستی توسط مردم اجرا شود اما از آنجایی که این طرح مرتب از سوی مسئولان شهرداری عوض شده منجر به عدم اعتماد مردم شده است و با وجود اینکه در همه جای دنیا نهادینه شده همچون در کشور ما به درستی اجرا نمی شود.

مدیر کل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: نباید مردم را شرطی کنیم که به جای تفکیک زباله ها از مبدا انتظار داشته باشند که بن کالا یا پول بگیرند بلکه باید احساس کنند این کار یک تکلیف شهروندی است چراکه در غیر این صورت تا زمانی که پاداشی باشد پای کار هستند و به محض قطع شدن پاداش ها همکاری نخواهد کرد.

پیش بینی طوفان هم درختان پایتخت را نجات نمی داد

وی با بیان اینکه سازمان هواشناسی در اطلاع رسانی زمان طوفان قصور کرده گفت: اگر کمی زودتر زمان طوفان اعلام شده بود امکان کنترل رفت و آمد مردم در سطح شهر وجود داشت و شاید می شد جلوی کشته شدن آن پنج نفر را گرفت.

وی افزود: کما اینکه روز گذشته که تنها یک ساعت زودتر زمان طوفان اعلام شده بود بسیاری از مردم از وارد آمدن خسارت به خودروهای خود جلوگیری کرده بودند و میزان تلفات و خسارات اگرچه سرعت باد هم کمتر بود نسبت به روز دوشنبه کاهش چشمگیری داشت.

مدیر کل محیط زیست استان تهران در پاسخ به اینکه آیا اطلاع رسانی سازمان هواشناسی در جلوگیری از وارد آمدن خسارت به درختان هم می توانست موثر باشد گفت: طوفان یک پدیده طبیعی است که در همه جای دنیا اتفاق می افتد و خسارات زیست محیطی به دنبال دارد و در خصوص قطع شدن و کنده شدن درختان تنها موردی است که حتی اگر از قبل هم اطلاع داشتیم نمی توانستیم کاری بکنیم.