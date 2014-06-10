شرایط و ویژگی های جهان در آخرالزمان/ مردم با طیب خاطر از برنامه الهی امام زمان(عج) استقبال می کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نصیری، رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد و استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهمیت توجه به مهدویت در شرایط کنونی کشور و جهان گفت: از اساسی ترین اهدافی که از رسالت پیامبران دنبال شد و مدنظر پروردگار بود و مردم در دوحوزه دین مداری و ارزشمداری به آن سر منزل مقصود و درست برسند؛ باورهایشان منطبق بر حقایق عالم باشد و تفسیر درستی از هستی و مبدأ و معاد داشته باشند و در بعد رفتاری و کنشی هم یک رفتار ارزشمدارانه مبتنی بر رضایت الهی را فراهم کنند؛ خدای متعال از آغاز آفرینش بر اساس اراده تشریعی خودش که آدمیان را آزاد گذاشت انبیا و اوصیا را فرستاد پیوسته مردم را دعوت کرد که به این سرمنزل مقصود برسند.

وی افزود: قرآن تأکید می کند که به خاطر دخالت هواهای نفسانی از درون خود آدمیان و وسوسه های بیرونی شیطان و لشکریانش، این آرمان وحدت الهی محقق نشد، حتی با آمدن پیامبر بزرگ اسلام که کوشش فراوان کرد این اتفاق نیفتاد و پیش بینی و نگاه قرآن به آینده این است که مردم در پایان هستی در دوره آخر الزمان، خودشان بعد از همه پراکندگی که در این دو بخش دارند منتظر آن برنامه الهی خواهند شد و با طیب خاطر و میل باطنی تمام، تقاضا می کنند که برنامه الهی، آن هم در سطح جهان پیاده شود. یعنی مردم خودشان به این نقطه برسند که باید به مدار دینداری منطبق با آنچه که خداوند فرموده و در حکمت از رفتار برسند؛ برای چنین روزی خداوند آن حجت و راهنمای بزرگ را پنهان کرده ؛ که او همان امام زمان(عج) است.

رئیس مؤسسه معارف و وحی و خرد ادامه داد: بسان داستان قوم یونس(ع) وقتی مردم پشیمان شدند (البته قوم یونس درون مردم نبود) خداوند برای جهانیان در پایان این هستی آن حجت و رهنمون را ذخیره گذاشت که وقتی مردم با عقل و منطق خود دریافتند، پس از گذار از هزاران سال به خطا رفته باید به مسیر درست و مستقیم و ذات خود برگردند. یک راهنما و حجت الهی را داشته باشند. خداوند امام عصر(عج) را برای آن روز گذاشت. وضعیتی که امروز در جهان می بینیم هم در بعد دین مداری هم در بعد ارزشمداری وضعیت مطلوبی نیست که جهان چه آن بخشی که متعلق به الحاد و زندقه است که بخش زیادی هم نیست؛ و چه ادیان شرقی و غیر آسمانی مثل بودیسم، هندویسم، کنفوسیوس، شینتو و آیین جین، اینها تفرقه ها و پراکندگی هایی است در بُعد دین مداری که واقعاً تأسف بار است؛ چه ادیان الهی که دچار تحریف شدند، آن چیزی که در میان یهودیان، مسیحیان، صالحان، مجوس و دیگر داریم.

نصیری تصریح کرد:در میان خود مسلمانان در بُعد رفتار، رفتار چندان مطلوبی نمی بینیم، باز اگر از بعضی از مشکلات عقیدتی صرف نظر کنیم مثل باور به اصل ولایت که مسئله مهمی است در فضای رفتاری کل جهان اسلام ارزیابی کلی آنچه که باید اتفاق بیفتد و آن رفتار بهشتی گونه ای که پیامبر(ص) وعده کرده بود و قرآن تصریح کرده است؛ ضعف های فراوانی داریم. در حال حاضر در بُعد دینمداری دچار چالش ها و آسیب های جدی هستیم؛ فاصله میان آیینی مثل سیک با قدمت 200 ساله و دین های برساخته مثل بهائیه، بابیه، و ادیان کهنی مثل زرتشت، می بینیم که فاصله این ادیان در تحلیل هستی، و تفسیر هستی و مبدأ و معاد بسیار زیاد است و یک دین الهی مثل اسلام باید بیاید و این اختلافات را جمع کند و مردم را بر مدار توحید، جمع کند و اینها را از این پراکندگی نجات دهد.

وی افزود: در بعد رفتاری وضعیتی که الان جهان ما دارد وضعیت بسیار نگران کننده ای است مخصوصاًبعد از دوره رنسانس و مدرنیته و بویژه از سال 1960 به بعد که تحولات فرهنگی بسیار تلخ و گزنده ای در دنیا اتفاق افتاد که از آن به عنوان انقلاب جنسی یاد می شود؛ الان فحشا در دنیا کاملاً به رسمیت شناخته می شود ؛ پدیده ای بسیار پلیدی که خود کتاب مقدس آنها را مردود می شمارد. مثل همجنس گرایی، که الان کاملاً تأیید می شود؛ ظلم و بی عدالتی و انباشت ثروت در دست چند درصد از مردم دنیا که همه کشورها به این مسئله معترض هستند و از آن طرف فقر شایع در بسیاری از کشورها، در اختیار داشتن قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی در دست چند کشور توسعه یافته مثل آمریکا و بلوک غرب و از آن طرف فشارهایی که به کشورهای اسلامی و بویژه ایران، وارد می کنند اینها یکسری از نمودهایی است که نشان می دهد جهان هم در بُعد دین مداری هم در بُعد ارزشمداری و هم در بُعد رفتاری مورد آسیب است.

این محقق و پژوهشگر علوم و معارف دینی عنوان کرد: بشر از روزی که بعد از قرن پانزدهم که عقل را جای وحی و انسان را جای خدا نشاند ؛ هر روز که می گذرد بر این حرکت قهقرایی اش و فاصله گرفتن از دعوت انبیا، افزوده شد و آن وعده الهی اینگونه محقق خواهد شد که بشر باید خودش باور بکند که عقل او یا آنچه که علم می گوید، نمی تواند حرف نهایی را بزند؛ و این تفکری که انسان را جای خدا بنشاند تفکری نیست که او را به سر منزل نجات و سعادت برساند؛ بشر به صورت طبیعی و در این مسیر حرکت خودش به این خطای خودش پی خواهد برد؛ گو اینکه گفته می شود عصر پست مدرنیسم عصر بازگشت به ایمان است و الان پیش بینی بسیاری از دین شناسان این است که بشر دارد به جنبه های الهی و معنوی بر می گردد منتها آنقدر این برگشت باید دقیق و درست باشد که جهان زیر پرچم اسلام جمع شود و این تفکر، تفکری به خطا است که فکر می کنند موعود منجی با جبر و خشونت و خونریزی خواهد آمد و بسیاری از آدمها را خواهد کشت این تصور را باید کنار بگذاریم .

نصیری در ادامه سخنانش اظهار داشت: زیرا اگر قرار بود امام زمان با زور و با شمشیر جهان را مسلمان و متدین و دین مدار و ارزشمدار بکند این کار را باید انبیا چند صدسال پیش می کردند و پیغمبر اسلام این کار را می کرد. قرآن بارها و بارها فرموده«لو شاء لهداكم أجمعين» یا«لو يشاء الله لهدي الناس جميعا»یا« و لوشاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا» اگر قرار بود اراده قهریه الهی حاکم شود دیگر نیاز به دعوت انبیا و اینهمه رفتار مهربانانه و مسالمت آمیز نبود.

وی بیان کرد: اگر قرار باشد که امام زمان هم با شمشیر بیاید جهان را مطیع و پذیرا بکند؛ ارزشی ندارد. جهان خودش به این حقیقت و باور خواهد رسید که در دو بعد دین مداری و ارزشمداری رو به خطا است. جهان دارد به اینجا می رسد که اشتباهات و خطاهای خودش را اصلاح کند. اینکه روسیه مجسمه های استالین و گاهی حتی لنین را جمع می کند و می گوید دیگر نمی توانیم از اینها دفاع کنیم. یا وقتی در چین یا در هنگ کنگ سالگرد آن هجمه و هجوم به تجمع دانشجویان در میدان تیان آنمن تجلیل می شود. یعنی حرکات ازادمنشانه تأیید می شود. و وقتی امریکا ناگزیر می شود به خاطر حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی در عمل از ژاپنی ها عذرخواهی کند. وقتی که آلمان می پذیرد که در جنگ جهانی دوم مقصر بوده و به خطا کار بودنش اذعان می کند؛ همه اینها نشانه هایی است که جهان به سوی ارزشمداری پیش می رود و دیگر جهان می پذیرد که دوران قلدری و خونریزی و جرم و جنایت دیگر به پایان رسیده است.

این محقق و استاد دانشگاه افزود:اما هنوز تا رسیدن به آن حقایق نورانی اسلام، که آن بهشت جاودانه را فرمود ما در همین دنیا تأمین می کنیم و آن مدینه فاضله که از دوره افلاطون و ارسطو تا دوره فارابی و حال حاضر بسیاری درپی آن هستند ، اسلام معتقد است که می تواند برای مردم دنیا فراهم کند؛ ما افتخار می کنیم همان حرفی که هانری کربن زد ما بهترین و قویترین مذهب و دین را داریم که معتقد است حجت خدا زنده است و در میان مردم حضور دارد و بر اساس وعده الهی در روز موعود ظهور خواهد کرد. افتخار می کنیم به وجود ایشان و برای ایشان از خداوند سلامتی می طلبیم و امیدواریم دعای دیشان مشمول حال همه مسلمانان بالاخص ایرانیان بشود.