کلید حل معضل صالحیه در دستان رئیس جمهور/ صالحیه دوماه بی شهردار است

محمد دهقان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه بعد از گذشت دو ماه هنوز استانداری تهران نسبت به تائید و صدور حکم شهردار صالحیه از توابع شهرستان بهارستان اقدام عملی انجام نداده است.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر و مجموعه فرمانداری شهرستان بر اساس قانون تعریف شده در خصوص انتخاب و معرفی شهردار به مراجع ذیربط به موقع اقدام کرده، تاخیر دو ماهه استاندار تهران به منظور صدور یک حکم را برای مردم این شهر غیرقابل پذیرش خواند و خواستار اقدام فوری در این خصوص شد.

این مسئول، تاخیر استاندار تهران برای صدور حکم نهایی شهردار این شهر را یک تراژدی سردرگم برای شهر و شهروندان یاد و عنوان کرد: این تاخیر نابهنگام به کلافی سردرگم تبدیل شده و پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولان در این زمینه تاکنون بی نتیجه بوده است.

این عضو شورای شهر، محروم ماندن یک شهر 70 هزار نفری از مدیریت شهری را ناخوشایند دانست و اظهار داشت: در شهری که فاقد سکاندار مدیریت شهری و شهردار مستقل باشد، ضمن از دست رفتن فرصت خدمت به شهر و شهروندان، مسیر رشد و توسعه قفل خواهد شد.

دهقان نیری، دوره مدیریت سرپرستی هر اداره و سازمانی را اتلاف وقت و فرصت سوزی خدمت به مراجعین برشمرد و یادآور شد: معمولا دوره سرپرستی از آنجایی که دوره کوتاه مدیریتی برای آن مدیر محسوب می شود، نمی تواند تاثیر چندانی در رشد و توسعه شهری داشته باشد و صرفا برای حفظ نگهداری وضع موجود اعمال مدیریت می شود.

وی، کلید حل معضل و معمای این شهر را در گرو دستور سریع ریاست جمهوری دانست و اعلام کرد: کلید حل این معضل چالش بر انگیز تنها در دستان دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان است چرا که در دولت تدبیر و امید فرصت از دست رفتن خدمت به مردم معنایی ندارد و ما از آن مقام عالی کشور انتظار داریم که به مطالبات بحق شهر و شهروندان پاسخ دهند.