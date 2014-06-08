گلستان از نظر تعداد مبتلایان به سل سردمدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: طی سال های اخیر در استان در مبحث بهداشت با چالش های فراوانی رو به رو بودیم و به دلیل تفاوت معناداری که در برخورداری از شاخص های اقتصادی و بهداشت و درمانی با سایر استان ها داریم در میزان برخورداری از تخت فعال جزو سه استان پایین جدول بودیم .

وی به رویکرد دولت در سال جدید اشاره کرد و گفت: رویکرد دولت توجه به مقوله سلامت است و و به عنوان اولویت اصلی دولت تعریف شد که در تدوین بودجه در نظر گرفته شده است و هدف از آن نیز کاهش هزینه های مردم در امر سلامت است.

کاهش 10 درصدی زایمان سزارین در استان

ریاحی در ادامه با بیان این که در برخی هزینه های گران درمانی مانند قلب و سرطان ارائه خدمات افزایش داشته است و هزینه ها به یک چهارم کاهش یافته است گفت: افزایش بروز سزارین در استان و کشور یک آسیب جدی بود که با اجرای برنامه تحول سلامت در استان میزان بروز سزارین 10 درصد کاه شداشته است و هتلینگ بیمارستانی نیز از سال قبل در بیمارستان 5 آذر گرگان در حال اجراست که البته تنها می تواند شرایط را بری بیماران قابل تحمل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: ویزیت ارزان در قالب درمانگاه ها و کلینیک ها از دیگر بسته های مهمی است که توانسته قدری از مشکلات عظیم سلامت در استان را کاهش دهد.

ریاحی دانشگاه علوم پزشکی و یا به عبارتی مدیریت خدمات درمانی سطح استان را مجموعه سلامت نام برد و تصریح کرد: این مجموعه با بیش از 137 میلیارد تومان درآمد اختصاصی، هفت معاونت زیرمجموعه و 25 کارگروه و شورا به فعالیت خود ادامه می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه بیماری های قلبی و عروقی، سرطان، حوادث و بیماری های تنفسی از جمله چهار عامل عمده مرگ و میر در استان هستند، بیان داشت: میزان بروز و تشخیص سرطان در بین بیماران درحال افزایش است.