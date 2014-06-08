عباس کاظمی در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین سیاست های توسعه ظرفیت پالایش نفت ایران، گفت: در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران به بیش از یک میلیون و 850 هزار بشکه در روز رسیده است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه با ساخت پالایشگاه های جدید نفت به زودی ظرفیت پالایش نفت کشور از مرز سه میلیون بشکه در روز عبور می کند، تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون مطالعات و برنامه ریزی های مقدماتی برای ساخت هشت پالایشگاه 60 هزار بشکه ای میعانات گازی در عسلویه آغاز شده است.



معاون وزیر نفت اظهار داشت: در کنار ساخت پالایشگاه‌های متوسط میعانات گازی در عسلویه توسط بخش خصوصی، تکمیل و راه اندازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس هم در اولویت قرار دارد و پیش بینی می‌شود این پالایشگاه سال آینده در مدار بهره‌برداری قرار گیرد.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با یادآوری اینکه ساخت پالایشگاه 350 هزار بشکه ای نفت آناهیتای کرمانشاه و پالایشگاه میعانات گازی 120 هزار بشکه یا پارس شیراز از دیگر طرح های در دست اجرا است، بیان کرد: در کنار احداث پالایشگاه های جدید، طرح توسعه، افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و بهینه سازی پالایشگاه‌های موجود هم در دستور کار قرار دارد.



این مقام مسئول همچنین در پاسخ به مهر در خصوص ساخت چهار پالایشگاه نفت ایران با مشارکت با کشورهای سوریه، مالزی، اندونزی و ونزوئلا در خارج کشور، توضیح داد: ساخت این پالایشگاه ها عملا تعلیق شده است.



کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت اجرایی این چهار پالایشگاه مشارکتی نفت در خارج کشور صفر است، تاکید کرد: با این وجود هنوز قراردادهای نفتی که با شرکایی از ونزوئلا، سوریه، مالزی و اندونزی امضا شده فسخ نشده است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفت صفر درصدی احداث این چهار پالایشگاه اما مذاکرات با طرف های خارجی ادامه دارد.



به گزارش مهر، پالایشگاه الفروقلوس در سوریه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۴۰ هزار بشکه نفت خام قرار بود با سهم ۲۶ درصدی ایران، ۳۳ درصدی ونزوئلا، 15 درصدی سوریه و مابقی نیز در اختیار مالزی احداث شود.



پالایشگاه کداح دیگر طرح مشارکتی ایران بوده که در مالزی قرار گرفته و ایران در احداث این پالایشگاه ۳۰ درصد و مالزی نیز سهم ۷۰ درصدی دارد. این پالایشگاه با ظرفیت پالایشی روزانه ۲۵۰ هزار بشکه در روز احداث می شود و تامین خوراک این واحد پالایشی در اختیار مالزی است.



پالایش جوهور هم در جنوب مالزی با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه نفت خام و مشارکت ۳۰ درصدی ایران و ۷۰ درصدی مالزی قرر بود در جنوب این کشور آسیایی احداث شود.



پالایشگاه بتتن در اندونزی با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز هم از دیگر طرح های مشارکتی کشور بود و این پالایشگاه در دو فاز اجرا خواهد شد که سهم ایران در احداث آن ۴۰ درصد و مالزی ۲۰ درصد و اندونزی نیز سهم ۴۰ درصدی دارد.