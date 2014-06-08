به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قجربیگی عصر شنبه در بازدید از نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های دولتی ولایت و کوثر شهر قزوین اظهارداشت: در بخش تامین خدمات دارویی و پزشکی بیمارستانها طرح به خوبی پیش می رود و البته با توجه به اینکه طرح به تازگی اجرایی شده کمبود هایی نیز وجود دارد.

وی افزود: در تامین برخی داروها با مشکل مواجه شده ایم اما دچار کمبود دارو نیستیم که با هماهنگی های صورت گرفته در پی رفع این مشکل هستیم.

این مسئول تصریح کرد: مشکلات دارویی به صورت مقطعی است که به علت فاصله موجود بین تهیه و توزیع این مشکل پدید می آید که با هماهنگی های صورت گرفته این مشکلات نیز بزودی حل خواهد شد.

قجربیگی عنوان کرد: در تهیه داروهای بیماران خاص نیز مشکل خاصی وجود ندارد زیرا این داروها به طور خاص به خود این بیماران داده می شود و تخلف داروخانه ها در این زمینه نیز غیر ممکن است.

وی یادآورشد:با پوشش های صورت گرفته به سمتی حرکت می کنیم که تامین داروها با قیمتی کمتر صورت گیرد و تزریق آنها نیز به صورت رایگان انجام شود.

افزایش رضایت مردم از حوزه درمان

مسعود رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و دبیر اجرایی طرح تحول نظام سلامت در استان قزوین نیز در جمع خبرنگاران گفت: روند طرح تحول نظام سلامت با جدیت و به خوبی در حال اجراست و با توجه به اینکه دیگر نیازی نیست همراهان بیمار برای تهیه لوازم درمان به خارج از بیمارستان مراجعه کنند هزینه های درمان تا 10 درصد کاهش یافته و رضایت مندی مردم را افزایش داده است.

وی افزود: شماره تلفن های 1819 و 590 برای دریافت شکایات مردم پیش بینی شده که خوشبختانه از ابتدای اجرای این طرح شکایت جدی در این سامانه ثبت نشده است.

رضایی در پایان گفت: همچنین به منظور افزایش اطلاعات مراجعه کنندگان در کلیه بیمارستان ها بنرهایی نصب شده است که مراجعان می توانند از طریق این بنرها پاسخ سوالات خود را دریافت کنند.

افزایش 30 درصدی زایمان طبیعی در قزوین

فاطمه سمیعی،رئیس بیمارستان کوثر هم گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت در 15 روز ابتدای این طرح، زایمانهای طبیعی استان 30 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از 15 اردیبهشت تا 15 خرداد سال جاری 272 زایمان طبیعی بصورت رایگان در این بیمارستان انجام شده است.

سمیعی بیان کرد: همچنین در این مدت 826 بیمار در این بیمارستان بستری شده اند که تنها 5 تا 10 درصد هزینه های درمان خود را پرداخت کرده اند.