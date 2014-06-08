اولین مرکز تست توربین های بادی در ابهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی چهل امیران شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سالهاي گذشته برق منطقه ای زنجان از پتانسیلهای بالایی برخوردار بوده است که در این میان شرکت ایرانسفور یکی از بزرگترین شرکتهای زیر ساخت تولید برق است و ترانس تولید می کند.

وی اظهار داشت: شرکتهای بزرگی مثل شرکت ايران ترانسفو,پارس سوئيچ,شرکت سیم و کابل ابهر جزو شرکتهایی هستند که در حوزه برق فعال هستند.

مدیر عامل برق منطقه ای زنجان تابلوهای برق زنجان را برای تامين برق استان مهم دانست و گفت: در این راستا توليد مولد های کوچک در استان زنجان در دستور کار قرار دارد.



چهل امیران از تبديل شدن زنجان به عنوان قطب برق کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه مصرف برق زنجان از طريق 5نيروگاه"لوشان،منتظر القائم،سلطانيه، تبريزو مفتح همدان به صورت مستقيم تامين مي شود یاد آورشد: استان زنجان در اين خصوص داری پتانسيل خوبی است.

مدیر عامل برق منطقه ای زنجان تاکید کرد: نیروگاه سلطانیه در استان در حال تولید برق است و 648 مگا وات برق تولید می کند.

چهل امیرانی گفت: برق منطقه ای زنجان دو استان زنجان و قزوین را تحت پوشش دارد.

وی تصریح کرد: در این میان سه درصد کل جمعیت کشور تحت پوشش برق منطقه ای زنجان هستند و در این میان 37 هزار کیلو متر مربع مسافت تحت پوشش برق منطقه ای است.

مدیر عامل برق منطقه ای زنجان گفت: برق منطقه ای زنجان دولتی است و با این حال تمام نیروگاههای ساخته شده در کشور بزرگ و کوچک توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.