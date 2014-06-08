استفاده از ماهواره باعث سست شدن بنیان خانواده می شود

سرهنگ جعفر کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ماهواره به عنوان یک ابزار ضد اسلامی و ضد فرهنگی سبک زندگی اسلامی را کمرنگ کرده و سبک زندگی غربی را ترویج می دهد چرا که صدها شبکه ماهواره ای با برنامه های جذاب خود بی بند و باری را تبلیغ می کنند و در این میان اکثر برنامه های ماهواره در صدد ضربه زدن به اسلام هستند.

وی اظهار داشت: از مهمترین مضرات این شبکه های ماهواره که توسط دشمن طراحی و ایجاد شده است ، بحث اشاعه فحشاء اهانت به مقدسات و ترویج بی بند وباری در جامعه است.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: ورود ماهواره به خانه را می توان به منزله ورود یک فرد نامحرم و لاابالی دانست که دوست ناباب برای فرزندان بوده و درصدد تفرقه افکنی بین زن و شوهرها است و حریم خانواده را می شکند.



سرهنگ کردلو به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کردوافزود: نیروی انتظامی در تحقق این شعار سال برنامه های خود را تدوین کرده و در مبارزه با ماهواره که ضد فرهنگی می باشد اقدامات لازم را در دستور کار دارد.

وی گفت: هر ساله برای نیروی انتظامی برنامه ها و طرحها و کتابچه هایی از نیروی انتظامی مرکز ابلاغ می شود که در این میان این طرحها براساس اولویتهایی است که در استان بومی سازی می شود و در فواصل معین و وضعیت جغرافیایی ، جنس جرایم وشرح وظایف هر یک از رده ها براساس اولویت بندی برنامه ریزی می شود.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان یادآورشد: امسال تدابیر ناجا مبارزه با سرقت خردو افزایش قدرت کشف با استفاده از روش های علمی و فنی و کاهش فاصله بین وقوع و کشف ، مبارزه با مواد مخدر می باشد.



سرهنگ کردلو افزود: یکی از محورهای مهم امسال تعالی فرد و سازمانی در سطح رده های اجرایی می باشد که این امر سال گذشته به خوبی اجرا شد و در این میان آگاه سازی عمومی، جلب مشارکت همگانی، گرایش جامعه و تعاون اجتماعی غلبه بر مشکلات و معضلات اجتماعی می باشد.

وی تصریح کرد: خانواده ها باید از ورود ماهواره به خانه جلوگیری کنند چرا که این وسیله ضد فرهنگی باورها و ارزشهای اسلامی را سست می کند و خانواده را به ورطه سقوط و تباهی می کشاند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: ماهواره یک ابزار مهم مهم برای بر هم زدن فرهنگ اسلامی و دینی است و در این میان باید دستگاههای فرهنگی با تدوین برنامه های فرهنگی گرایش افراد به سمت استفاده از شبکه های ماهواره کم کنند.

سرهنگ کردلو گفت: متاسفانه شبکه های ماهواره به علت جذابیتی که دارند افراد را به سمت خود می کشند بنابراین این امر در دستور کارهای رسانه ملی قرار گیرد که برنامه ها و شبکه هایی را تدوین کنند که افراد کمتر به سمت استفاده از ماهواره بروند.