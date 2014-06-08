سمن ها بازوان توانمند محیط زیست در جلب مشارکت مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برپایی اولین نمایشگاه تخصصی اقتصاد و فرهنگ محیط زیست، نشست هم اندیشی تشکل های مردم نهاد عصر شنبه در محل سالن اجتماعات نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد.

صدرالدین علیپور در این همایش گفت: در شرایط کنونی وقت تعارف نداریم زیرا بحران محیط زیست جدی است و اگر دیر بجنبیم دیگر قادر به جبران عقب افتادگی و خسارتها نخواهیم بود.

وی افزود: یکی از برنامه های جدی ما درگیر کردن و حساس کردن همه گروها به موضوع محیط زیست است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود کارها را با مشارکت همگانی سامان دهیم و در اجرای کارها به موفقیت بیشتری دست یابیم.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: در کنار نمایشگاه تخصصی محیط زیست کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی هم پیش بینی کرده ایم تا همه گروهها ازجمله قضات با اهمیت احکامی که در حوزه محیط زیست صادر می کنند بیشتر آشنا شوند و همراهی بیشتری با ما داشته باشند.

علیپور تصریح کرد: وقتی دغدغه ها در حوزه صنعت مطرح می شود اگر مسئولان در جریان اهمیت کار قرار گیرند همراهی بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: اگر سازمان محیط زیست از فعالیت یک واحد صنعتی آلوده جلوگیری می کند برای تضمین سلامت عمومی است لذا انتظار می رود همراهی سایر دستگاههای دولتی را نیز پشتیبان خود ببیند تا کارها بهتر انجام شود.

این مسئول بیان کرد: در استان قزوین صنایع سبز و خوبی ماند نستله و یونیلیور وجود دارند که دوستدار محیط زیست هستند و می توانند الگوی صنایع دیگر شوند و با داشتن برند جهانی به حفظ جایگاه محیط زیست هم کمک کنند و صنایع داخلی هم که توانسته اند فرایند تولید را اصلاح کنند از حمایت های لازم برخوردار شده اند.

راه اندازی بانک اصلاعاتی صنایع استان قزوین

وی از راه اندازی بانک اطلاعاتی صنایع استان خبرداد و یادآورشد: با وجود بیش از سه هزار و 500 واحد صنعتی در استان در گذشته هیچ اطلاعات مناسبی از وضعیت واحدهای تولیدی در اختیار نداشتیم اما با راه اندازی بانک اطلاعاتی صنعت استان از این پس تمامی اطلاعات لازم شامل نوع تولید، میزان آلایندگی، وضعیت جی پی اس، زمان تاسیس، روند احداث و توسعه و سایر شاخصه ها برای پایش روند آلودگی به صورت آن لاین در اختیار محیط زیست قرار خواهد گرفت و برنامه ریزی اینده ممکن و تسهیل می شود.

علیپور گفت: راه اندازی بانک اطلاعاتی صنایع کار بزرگی است که در کنار برخی طرح های دیگر مانند مسیر سبز می تواند الگوی مناسبی برای سایر نقاط کشور باشد.

وی تصریح کرد: تکمیل شبکه اندازه گیری و پایش و تاسیس ایستگاههای اندازه گیری آلاینده ها از دیگر برنامه های محیط زیست استان در سال جاری است.

در ادامه این همایش هادی ویسی استاد دانشگاه شهید بهشتی و مشاور معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست کشور در کارگاه تخصصی با تشکل های مردم نهاد در خصوص دغدغه های سمن ها و نحوه استفاده از ظرفیت این تشکل ها سخنرانی کرد.

همایش حقوق محیط زیست، اسلام و محیط زیست، رسانه و محیط زیست از دیگر برنامه های جنبی اولین نمایشگاه تخصصی اقتصاد و فرهنگ محیط زیست قزوین است.