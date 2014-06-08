  1. جامعه
  2. شهری
۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۱۲

با حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه؛

اولین جلسه مشترک بین دبیرخانه پایش شهرداری و کمیته پایش شورا برگزار شد

اولین جلسه مشترک بین دبیرخانه پایش شهرداری و کمیته پایش شورا برگزار شد

اولین جلسه مشترک بین دو دبیرخانه پایش شهرداری و کمیته پایش شورا در برنامه پنج ساله دوم، با حضور علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری، دبیر کمیته پایش شورا، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و کارشناسان کمیسیون و شهرداری حضور داشتند؛ علیرضا دبیر اظهار داشت: در گام اول، کمیته پایش در شورای شهر راه اندازی شده و همه کمیسیون ها درگیر موضوعات مربوط به برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران هستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به ضرورت راه اندازی دبیرخانه دائمی پایش کل برنامه در شورا و شهرداری تهران بیان داشت: شهرداری تهران در این مرحله باید به طور مشخص احکام مربوط به بخش های مختلف را در شهرداری تفکیک کند و در نشست بعدی گزارشی از روند کار را در اختیار کمیته پایش شورا قرار دهد.

علیرضا دبیر افزود: ما باید روی نظام نامه اجرایی برنامه به جمع بندی نهایی برسیم این جمع بندی باید تا انتهای خردادماه نهایی شود.

کد مطلب 2306500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها