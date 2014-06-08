اولین جلسه مشترک بین دبیرخانه پایش شهرداری و کمیته پایش شورا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری، دبیر کمیته پایش شورا، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و کارشناسان کمیسیون و شهرداری حضور داشتند؛ علیرضا دبیر اظهار داشت: در گام اول، کمیته پایش در شورای شهر راه اندازی شده و همه کمیسیون ها درگیر موضوعات مربوط به برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران هستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به ضرورت راه اندازی دبیرخانه دائمی پایش کل برنامه در شورا و شهرداری تهران بیان داشت: شهرداری تهران در این مرحله باید به طور مشخص احکام مربوط به بخش های مختلف را در شهرداری تفکیک کند و در نشست بعدی گزارشی از روند کار را در اختیار کمیته پایش شورا قرار دهد.

علیرضا دبیر افزود: ما باید روی نظام نامه اجرایی برنامه به جمع بندی نهایی برسیم این جمع بندی باید تا انتهای خردادماه نهایی شود.