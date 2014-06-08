زلزله 3.8 ریشتری زاغه در لرستان را تکان داد

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این زمین لرزه با شدت 3.8 ریشتر در زاغه از توابع شهرستان خرم آباد در استان لرستان به وقوع پیوست.

رضا آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت 5 و 44 دقیقه و 40 ثانیه صبح امروز یکشنبه ذکر کرد و افزود: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را 10 کیلومتر اعلام کرد و بیان داشت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به طول و عرض جغرافیایی 48.63 و 33.61 بوده است.

بنابر این گزارش علاوه بر زمین لرزه صبح امروز یک زمین لرزه دیگر نیز خرم آباد را تکان داد. در این راستا بامداد امروز یکشنبه زمین لرزه ای با شدت 1.3 ریشتر در خرم آباد مرکز استان لرستان به وقوع پیوست.

زمان وقوع این زلزله ساعت 30 دقیقه و 54 ثانیه بامداد امروز یکشنبه و عمق وقوع این زمین لرزه 10 کیلومتر ثبت شد.

استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

مطابق نظر کارشناسان بخشهای شمالی استان لرستان در مجاورت راندگی اصلی زاگرس قرار دارند و شهرستان های دورود، بروجرد، مناطق مسکونی واقع در دشت سیلاخور و بخش های جنوبی الیگودرز و شول آباد در خطر بالای زلزله قرار دارند.