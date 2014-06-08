به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسیونال، این نمایشگاه که با حضور وزیر فرهنگ این کشور از هفدهم ماه می(27 اردیبهشت) افتتاح شد، امسال بخش ویژه ای را به بزرگداشت فرناندو پسو و ژوزه ساراماگو اختصاص داده است.

روخوانی کتاب با حضور نویسندگان آنها، امضای کتاب و رونمایی کتاب های جدید از برنامه های اصلی نمایشگاه کتاب لیسبون هستند که امسال هشتادو چهارمین دوره خود را پشت سر می گذارد.

امسال جف کینی نویسنده آمریکایی خالق مجموعه داستان های «خاطرات یک بچه چلمن» در این نمایشگاه حضور یافت تا با دوستداران آثارش دیدار و برایشان کتاب امضا کند.

علاوه بر این امسال بخش ویژه ای به گرامیداشت فرناندو پسو نویسنده مشهور پرتغال و ژوزه ساراماگو برنده جایزه ادبی نوبل این کشور برگزار شده است.

از مجموعه کتاب‌های جف کینی تاکنون 540 هزار نسخه در پرتغال به فروش رسیده و شخصیت پسر بچه ای به نام گرگ هفلی که او خلق کرده برای مردم پرتغال بسیار شناخته شده و دوست داشتنی است. این مجموعه در سراسر جهان فروشی 115 میلیون نسخه ای را تجربه کرده است.

در نمایشگاه امسال گروه انتشاراتی پورتو ادیتورا هفتاد سالگی فعالیت هایش را جشن گرفت و در غرفه ویژه‌ای با شعار «نویسندگانی که ما را متحد کرده‌اند» یاد فرناندو پسو و ژوزه ساراماگو را گرامی داشته است. این ناشر آثار دو نویسنده بزرگ پرتغالی را به دست انتشار سپرده است.

امسال برای اولین بار جایزه ادبی لیا در این نمایشگاه به برنده‌اش گابریلا ریهد ترینتی اهدا شد. در این مراسم که دیروز برگزار شد نه تنها نویسنده برنده بلکه دیگر فینالیست های دریافت این جایزه حضور داشتند و هر یک با مخاطبانشان درباره اثرشان که موفق به نامزدی دریافت جایزه شده بود، صحبت کردند.

برنامه ویژه ای نیز به تقدیر از مجله ادبی «گرانتا» اختصاص یافت و در حالی که از آن به عنوان جواهری ویژه معرفی ادبیات یاد می شد، از نویسندگانی که با آن همکاری می کنند تجلیل شد. این مجله بین المللی اکنون سومین شماره خود را به زبان پرتغالی منتشر کرده و همزمان نسخه های انگلیسی و پرتغالی آن در فروشگاه‌های کتاب پرتغال برای فروش عرضه می شوند.

نمایشگاه کتاب لیسبون که تا 15 ژوئن(25 خرداد) دایر خواهد بود، از دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 12:30 تا 23، روز جمعه از 12:30 تا 24 و شنبه و یکشنبه از 11 تا 24 به روی علاقه مندان گشوده است.