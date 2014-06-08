ملی پوشان نمایش دلچسبی را به نام خود ثبت کردند/ کواچ بازیکنان را به خوبی شناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دیدار از مسابقات لیگ جهانی والیبال توانست در یک بازی برتر و حساب شده با نتیجه سه بر صفر، برزیل قهرمان 9 دوره این رقابت ها و یکی از بهترین تیم های جهان را شکست داده و به عنوان پدیده این مسابقات معرفی شود.

مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی خوب و با برنامه تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل اظهار داشت: تیم ملی والیبال ایران در دو بازی ابتدایی خود در لیگ جهانی مقابل ایتالیا به هماهنگی لازم دست پیدا نکرده بودند اما هر چه از این مسابقات می گذرد، بازیکنان ایران نمایش بسیار خوبی از خود نشان می دهند.

سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران افزود: در دیدار اول ایران مقابل برزیل نیز ملی پوشان ما نمایش دلچسب و قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند اما در نهایت با نتیجه سه بر دو به حریف نامدار خود باختند.

وی ادامه داد: عملکرد بازیکنان ایران در این بازی نشان داد که اکنون کواچ به عنوان سرمربی تیم والیبال ایران به شناخت خوبی از بازیکنان مختلف تیم رسیده است و از طرف دیگر نیز ملی پوشان کشورمان روحیه لازم را برای حضور در این مسابقات به دست آورده اند.

کارخانه اضافه کرد: ایران در این بازی و در حمله و اجرای تکنیک های مختلف و سرویس های کوتاه در زمین بسیار خوب عمل کرد و در واقع هر نقشه ای را که مد نظر داشت به خوبی در مقابل برزیل به اجرا گذاشت.

پرافتخارترین سرمربی ایران عنوان کرد: از طرف دیگر عملکرد کادر فنی ایران نیز در این بازی بسیار خوب بود به طوری که توانسته بودند آرامش را به بازیکنان تزریق و نکات فنی لازم را به آنان گوشزد کنند.

وی بیان داشت: در این بازی همه بازیکنان ایران، نمایش خوبی را از خود نشان دادند اما شهرام محمودی، مجتبی میرزاجانپور، محمد موسوی، آرمین تشکری و سعید معروف توانستند نمایش دلچسبی را به نام خود ثبت کنند.

کارخانه گفت: تعویض های صورت گرفته در این دیدار نیز بسیار به موقع و خوب انجام شد و توانست در نتیجه گیری ایران تأثیر گذار باشد.

گفتنی است با این پیروزی، جمهوری اسلامی ایران توانست در گروه خود یک پله صعود کرده و در رده سوم قرار بگیرد.