اجرای پروژه چهارخطه خرم آباد - پلدختر در 5 قطعه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی عصر شنبه در جریان آغاز به کار پروژه چهارخطه معمولان به امامزاده سید محمد یکی از شرایط توسعه هر جامعه ای را توجه به زیر ساخت ها و توسعه حمل و نقل دانست و گفت: به تبع این موضوع استان لرستان نیز جهت ارتقای راه های اصلی استان را در اولویت خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه در استان حدود یکهزار و 779 کیلومتر شبکه راه وجود دارد، افزود: از این میزان 750 کیلومتر راه اصلی، 556 کیلومتر راه فرعی، 104 کیلومتر آزاد راه و 370 کیلومتر جاده بزرگراهی است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان گفت: برای این که بتوانیم با ایجاد شرایط ارتباط مناسبی بین خرم آباد به مراکز شهرستان های استان داشته باشیم یک ردیف ملی به عنوان احداث چهار خطه های خرم آباد به مراکز شهرستان ها ایجاد کردیم.

وی گفت: از سال 91 با همت استانداری لرستان در این زمینه و پیگیری خوب مجمع نمایندگان استان خوشبختانه عملیات اجرایی 230 کیلومتر بزرگراه در استان آغاز شد و در دو سال اخیر 95 کیلومتر آن بهره برداری رسیده و مابقی در حال اجرا است.

ملکی افزود: از جمله اولویتهای ارتقا محورهایی اصلی بزرگراهی استان محور خرم آباد به پلدختر است که اواخر سال 91 و ابتدای سال 92 آغاز شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان گفت: طی دو جلسه پیگیری خوبی که به همراه نماینده مردم پلدختر در مجلس با وزارت راه و شهرسازی داشتیم توانستیم امروز در این محور پنج قطعه در دست اجرا داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پنج کیلومتر از این محور در سال های گذشته به بهره برداری رسیده است، افزود: قطعه اول ان پروژه به طور هفت کیلومتر با برآورد حدود 11 میلیارد تومان اعتبار و 55 درصد پیشرفت قیزیکی در دست اجرا است.

ملکی گفت: قطعه دوم حدود سه کیلومتر بوده که آماده آسفالت است و با حدود 65 درصد پیشرفت فیزیکی سه میلیارد و 200 میلیون تومان برای آن هزینه شده است.

وی به قطعه سوم این طرح چهارخطه اشاره کرد و گفت: این قطعه با 5.5 کیلومتر طول و حدود 6 میلیارد و 400 میلیون تومان مبلغ قراردادی 42 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان افزود: قطعه چهارم 8.4 کیلومتر است و با پنج میلیارد و 400 میلیون تومان مبلغ قراردادی پیشرفت 33 درصدی دارد.

ملکی ادامه داد: قطعه پنج پروژه مربوط به دیوار ساحلی با حدود 200 متر طول است که نزدیک به یک میلیارد و 600 میلیون تومان مبلغ قرارداد آن است.