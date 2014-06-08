اعلام برنامه های هفته محیط زیست در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام با اعلام این خبر گفت: برنامه های امسال هفته محیط زیست از 16 لغایت 22 خردادماه در استان برگزار می شود.
غلامحسین کاظمی افزود: شعارجهانی امسال هفته محیط زیست(به نشانه مقابله با گرمایش زمین صدایتان را بالا ببرید نه سطح دریاها را) نامگذاری شده که در همین راستا برنامه های مختلفی در استان برگزار می شود.
وی ادامه داد: بازدید از خبرگزاری های فعال در حوزه محیط زیست، بازدید از واحدهای صنعتی،تولیدی وخدماتی در سطح استان، حضور معاونین و کارشناسان این اداره کل در برنامه های صداوسیما، برنامه پاکسازی طبیعت با حضور اقشار مردم،برگزاری همایش با حضور مدیران عالیرتبه استان و سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی وتقدیر از محیط بانان نمونه، دیدار با نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه ایلام، بازدید از مناطق حفاظت شده، پخش کلیپ،تیزر و زیرنویس از صداوسیمای مرکز ایلام از جمله برنامه های مهم هفته محیط زیست در استان ایلام است.
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