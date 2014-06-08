اعلام برنامه های هفته محیط زیست در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام با اعلام این خبر گفت: برنامه های امسال هفته محیط زیست از 16 لغایت 22 خردادماه در استان برگزار می شود.

غلامحسین کاظمی افزود: شعارجهانی امسال هفته محیط زیست(به نشانه مقابله با گرمایش زمین صدایتان را بالا ببرید نه سطح دریاها را) نامگذاری شده که در همین راستا برنامه های مختلفی در استان برگزار می شود.