حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط شرکت استادان و دانشجویان در همایشهای بین المللی با توجه به تحریمها ابتدا درباره گسترش روابط علمی ایران با سایر کشورها، اظهار داشت: ترافیک مسئولان علمی قاره های جهان در ایران و مسئولان علمی ایران در سایر کشورها هر هفته بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه همکاری های علمی بین المللی ایران رو به توسعه است، ادامه داد: جایگاه ایران در مسائل علمی و فناوری به گونه ای است که کشورها خواستار توسعه این همکاریها هستند.

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی، افزود: تحریمها هم در این روابط اثر گذار نیست و دانشگاهیان ما در مسائل علمی به قدری موفق هستند که کشورها تمایل دارند استادان و دانشجویان در نشستها و همایش علمی بین المللی شان شرکت کنند.

سالار آملی اعلام کرد که مشکلی در رفت و آمد دانشجویان و استادان برای شرکت در سمینارهای علمی وجود ندارد اما اگر هم مسائل مالی مطرح باشد دانشگاهها باید همکاری لازم را به عمل آورند.