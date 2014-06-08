  1. حوزه و دانشگاه
۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۱۲

یک مقام مسئول اعلام کرد:

ترافیک علمی خارجیها در ایران بیشتر می‌شود/ مشکلی برای شرکت در سمینارهای بین المللی نداریم

ترافیک علمی خارجیها در ایران بیشتر می‌شود/ مشکلی برای شرکت در سمینارهای بین المللی نداریم

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم از علاقمندی کشورهای قاره ها به رفت و آمد با ایران و شرکت دانشجویان و استادان در همایشهای علمی بین المللی شان، خبر داد.

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط شرکت استادان و دانشجویان در همایشهای بین المللی با توجه به تحریمها ابتدا درباره گسترش روابط علمی ایران با سایر کشورها، اظهار داشت: ترافیک مسئولان علمی قاره های جهان در ایران و مسئولان علمی ایران در سایر کشورها هر هفته بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه همکاری های علمی بین المللی ایران رو به توسعه است، ادامه داد: جایگاه ایران در مسائل علمی و فناوری به گونه ای است که کشورها خواستار توسعه این همکاریها هستند.

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین المللی، افزود: تحریمها هم در این روابط اثر گذار نیست و دانشگاهیان ما در مسائل علمی به قدری موفق هستند که کشورها تمایل دارند استادان و دانشجویان در نشستها و همایش علمی بین المللی شان شرکت کنند.

سالار آملی اعلام کرد که مشکلی در رفت و آمد دانشجویان و استادان برای شرکت در سمینارهای علمی وجود ندارد اما اگر هم مسائل مالی مطرح باشد دانشگاهها باید همکاری لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 2306526

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