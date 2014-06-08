مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- شمار تلفات بمب گذاری های بغداد به 60 کشته رسید.



- وزیر خارجه فرانسه در سفری دو روزه به الجزایر رفت.



- شیخ محمد سعید عاتم یکی از فرماندهان گروه الشباب در سومالی خود را تسلیم مقامات دولتی کرد.



- ایتالیا بر حل دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کرد.



- مسکو بر لزوم آزادی روزنامه نگاران بازداشت شده روسی در اوکراین تاکید کرد.



- در جریان درگیری قومی در کنگو 37 نفر کشته شدند.



- آمریکا 48 میلیون دلار به اوکراین کمک می کند.



- در جریان تیراندازی در هوستون چهار نفر زخمی شدند.



- مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره در مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری جدید مصر شرکت می کند.



- شماری از شهروندان عرب ساکن تل آویو با برپایی تظاهراتی اعتراض خود را به توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی اعلام کردند.



- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گفتگوها میان ایران و این کشور نهم و دهم ماه جاری میلادی در ژنو برگزار می شود.