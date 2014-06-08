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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۳۵

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است:

- شمار تلفات بمب گذاری های بغداد به 60 کشته رسید.

- وزیر خارجه فرانسه در سفری دو روزه به الجزایر رفت.

- شیخ محمد سعید عاتم یکی از فرماندهان گروه الشباب در سومالی خود را تسلیم مقامات دولتی کرد.

- ایتالیا بر حل دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کرد.

- مسکو بر لزوم آزادی روزنامه نگاران بازداشت شده روسی در اوکراین تاکید کرد.

- در جریان درگیری قومی در کنگو 37 نفر کشته شدند.

- آمریکا 48 میلیون دلار به اوکراین کمک می کند.

- در جریان تیراندازی در هوستون چهار نفر زخمی شدند.

- مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره در مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری جدید مصر شرکت می کند.

- شماری از شهروندان عرب ساکن تل آویو با برپایی تظاهراتی اعتراض خود را به توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی اعلام کردند.

- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گفتگوها میان ایران و این کشور نهم و دهم ماه جاری میلادی در ژنو برگزار می شود.

کد مطلب 2306530

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