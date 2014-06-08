70 رقم محصول تجاری در باغات کشت و صنعت مغان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیدار صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از باغات کشت و صنعت مغان تصریح کرد: 11 نوع محصول در این مجموعه کشت می شود که شامل 136 رقم است.

وی افزود: از این تعداد 70 رقم تجاری بوده و جهت تامین نیاز بازار استان و استان های مجاور جمع آوری و انبار می شود.

وی با بیان اینکه تولیدات این منطقه جزو نمونه های مرغوب باغی است، اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال بالغ بر 16 هزار تن میوه از باغات کشت و صنعت برداشت شود.

دیدار از افزایش کمی و کیفی تولیدات خبر داد و اضافه کرد: میوه چینی این مجموعه از درختان گوجه سبز و گیلاس آغاز شده و برای 25 رقم میوه تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

سرپرست باغات کشت و صنعت مغان با بیان اینکه در فصل میوه چینی زمینه اشتغال تعداد قابل توجهی فراهم می شود، عنوان کرد: روزانه بالغ بر هزار و 500 نفر به چیدن میوه از باغات این مجموعه مشغول اند.