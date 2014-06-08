تدبیری برای افزایش سهمیه سوخت واحدهای صنعتی لرستان اندیشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی عصر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی لرستان با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت اظهار داشت: در حال حاضر در بازار به لحاظ ثبات قیمت ها مشکل جدی نداریم و با وجود فشارها تعادل بازار را حفظ کرده ایم.

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی موجود باعث شده که برخی کالاهای موجود در بازار بایستی افزایش نرخ بخورند، عنوان کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا پایان خردادماه با یک شیب ملایم این افزایش نرخ ها را اعمال کنیم تا هجمه ناگهانی به بازار وارد نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین به مشکل سوخت واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر وضعیت سهمیه سوخت واحدهای صنعتی مطلوب نیست که این امر می تواند تاثیر خود را بر روی قیمت تمام شده تولید و عرضه کالا بگذارد.

ولدی ادامه داد: با این تفاسیر به نظر می رسد که باید تدبیری برای افزایش سهمیه سوخت واحدهای تولیدی و صنعتی اندیشیده شود.

مدیر کل تغزیرات حکومتی استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: در رابطه با مراحل اجرایی فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها سازمان تعزیرات حکومتی لرستان به عنوان یک بازوی شبه قضایی تدابیر خاصی در حوزه استانی انجام داد.

براری افزود: در ابتدای طرح هدفمند سازی یارانه ها 90 درصد از عوامل و نیروهای این اداره کل در حوزه نظارت به صورت دو شیفت فعالیت و با همه افزایش های غیرمنطقی قیمت ها برخورد کردند.