به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلیانی شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی مراسم نکوداشت استاد شیر محمد اسپندار در استانداری اظهار داشت: در حال حاضر هنرمندان استان از داشتن یک سالن استاندارد به منظور اجرای برنامه های هنری و محلی محروم هستد.

وی اظهار داشت: در شهر زاهدان تنها یک سال استاندارد برای اجرای برنامه وجود دارد که متعلق به دانشگاه سیستان و لوچستان است و متاسفانه متولیان فرهنگی این دانشگاه از این سالن در راستای درآمد زایی با هزینه های گزاف استفاده می‌کنند.

وی بیان داشت: با وجود اینکه سالن فردوسی در این دانشگاه با بودجه دولتی ساخته شده است اما مسئولان به منظور برپایی یک شب برنامه خواستار دریافت ارقامی معال 12 میلیون تومان هستند این در حالی است که هزینه اجاره تالار وحدت تهران کمتر از یک سوم این رقم است.

گلیانی بیان داشت: به دلیل محرومیت و نبود تمکن مالی لذا بسیاری از اجرا ها قابلیت فروش گیشه نداشته و لذا امکان پرداخت این ارقام نجومی به منظور اجاره سالن به هیج وجه برای هنرمندان و گروه های هنری امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه هنرمندان استان از کمترین امکانات به منظور ارایه هنر خود محروم هستند بیان داشت: تا کنون آثار تعداد بیش از 40 استاد موسیقی توسط این انجمن به ضبط رسیده است که به دلیل تنگناهای مالی تنها 4 آلبوم از این مفاخر به بازار عرضه شده است.

وی حمایت از هنرمندان به ویژه گروه های موسیقی محلی را به عنوان سفیران فرهنگ در راستای معرفی چهره استان و زدودن غبار بر جای مانده از ناامنی های گذشته بسیار تاثیر گذار دانست و افزود: استعداد های بسیار فراوان و قابل توجهی در استان وجود دارد که برای شکوفایی آنها و همچنین صادرات فرهنگی نیاز مند حمایت و ایجاد بستر های لازم در این زمینه هستیم.