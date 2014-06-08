توضیحات معاون سابق درباره خبر بورسیه شدن فرزند معاون وزیر فعلی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مسلمی نائینی معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان در دولت قبل با ارسال ایمیلی به خبرگزاری مهر به یک سوال درمورد اینکه آیا فرزند معاون وزیر فعلی نیز یکی از 3 هزار دانشجوی بورسیه است؟ و به ابهام به وجود آمده در مورد تعداد بورسهای تحصیلی در دوره قبل به شرح زیر پاسخ داد:

"دوستان از طریق ایمیل یا تلفن درباره ایمیل زیر " یکی از 3000 دانشجوی بورسی، فرزند معاون وزیر است" سوال می کنند. ابتدا لازم است به اطلاع برسانم که فرزند وی بورس نشده است اما داستان به این ترتیب بود که در ملاقاتی که اردیبهشت ماه سال گذشته با وی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشتم، سئوال کردند که باتوجه به اینکه فرزندشان در سال آخر دکترا در دانشگاه صنعتی دلفت هلند مشغول به تحصیل است، آیا می توانند از بورس سال آخر استفاده کنند؟

بنده نیز پاسخ مثبت داده و از وی خواستم که اعلام نیاز از مؤسسه ای به همراه تاییدیه جذب ارائه دهند تا پس از تایید رایزن علمی و طی مصاحبه در صورت قبولی، نسبت به صدور حکم فرزندشان اقدام شود. پس از مدتی اعلام نیاز از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شد و حکم فرزندشان آماده شد اما فکر می کنم بعلت نداشتن تایید جذب امضاء به تاخیر افتاد و انجام نشد.

در خصوص تعداد بورسیه در طی سالهای 88 تا 92، به اطلاع می رساند فقط سالانه بطور متوسط بیش از 600 نفر از دانشجویان دکترای دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور پس از معرفی از طریق هیات جذب بورس می شدند و لذا بنده در مصاحبه خود اعلام کردم که بیش از 4500 نفر در طی این سالها بورس شده اند.



باتشکر

حسن مسلمی نائینی"

به گزارش مهر، اخیرا برخی از سایت های خبری اعلام کرده بودند که یکی از 3000 دانشجوی بورسیه، فرزند معاون وزیر است و همچنین عنوان شده تعداد بورس‌های تحصیلی انجام شده در دوره قبل چهار هزار نفر بوده و نه سه هزار بنابراین این سوال به وجود آمده بود که چرا هزار نفر از لیست حذف شده اند و این افراد چه کسانی هستند.