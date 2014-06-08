طلسم نشکسته فوتبال مازندران/ سالهای دور از لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری یک فوتبال دوستانه میان دو قطب فوتبال مازندران یعنی نوشهر و قائمشهر در ورزشگاه شهدای نوشهر فرصت تجدید خاطراتی بود از روزهای اوج فوتبال مازندران و حضور بازیکنان لیگ برتری همانند محمدرضا خلعتبری، محسن بنگر، کفشگری، بهمن طهماسبی، مهدی عینی، سید پیمان حسینی، حامد ریاحی، مجید ایوبی، سید میثم حسینی، مصطفی مهدی زاده، کریم اسلامی، میثم بائو، کیانوش رحمتی، روزبه شاه علی دوست، محسن یوسفی، حسین خسروی و بسیاری دیگر که در این مسابقه یکبار دیگر حسرت و داغ فوتبال مازندران را علیرغم بازیکنان مازندرانی اش در لیگ برتر زنده کرد.

یونس گرایلی بازیکن سابق شموشک و مربی تیم نساجی قائم شهر در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه مازندران از نظر نیروی انسانی ورزشی و فوتبالیست یکی از برترین استانها به شمار می رود گفت: خوشبختانه حضور بازیکنان مازندرانی در لیگ برترازهمه استانها بیشتراست اما متاسفانه عدم حمایت های مسئولین و نبود اسپانسرهای مالی باعث شده تا این استان همچنان از نبودن در لیگ برتر محروم باشد.

وی افزود: متاسفانه اعتمادها از بین رفته و نمی توان به نیروی بومی اعتماد کرد و باشگاهها به اشخاص واگذار می شود و افراد هم تنها بدنبال منافع شخصی اند تا منافع ورزشی.

گرایلی افزود: از سوی دیگر هر مسئول ورزشی بدلیل آنکه در تصور خود عدم ثبات مدیریتی خود را دارد بیشتر به فکر حفظ جایگاه خود است.

وی با اشاره به اینکه دلسوزان ورزش فوتبال مازندران با جان و دل در خدمت فوتبال این استان هستند خاطرنشان کرد: من خودم یک در صد از حقوق و قرارداد خودم را از نساجی نگرفتم و فقط به عشق مردم قائم شهر و فوتبال مازندران ماندم اما آستانه تحمل هر کس تا حدی است.

نادر دست نشان یکی دیگر از مربیان سرشناس مازندرانی است که در گفتگو با مهر گفت:اگر امکانات مهیا نباشد بازیکن به خارج از استان می رود.

وی تاکید کرد: در مازندران مثل رشت استعداد زیاد است تماشاگر عاشق هم زیاد است همین حضور مردم و تماشاگر در یک بازی دوستانه میان شموشک و قائم شهر باعث شده که این همه تماشگر آمده در قائم شهر،نوشهر،بابل، ساری واقعا مردم فوتبال را دوست دارند.

مشکل مدیر و پول مهمترین عامل در عدم راه یابی به لیگ برتر

وی یادآور شد:مازندران همه چیز دارد فقط یک مدیریت ندارد مدیریت قوی هم پول می خواهد تا بر تیم ها مدیریت کند و مازندران اگر بتواند مشکل مدیر و پول را حل کند در کوتاهترین زمان به لیگ برتر می رسد.

وی خاطرنشان کرد: تیم ایرانی وجود ندارد که بدون مازندرانی بتواند توانمند خود را نشان دهد و همه مربی های ایرانی به این موضوع اذعان دارند که مازندران معدن و سرچشمه بازیکن های حرفه ای است.

وی با انتقاد از بی مهری مسئولین استان در شکوفایی فوتبال مازندران گفت: در راس این اوضاع استاندارعزیز باید ورود پیدا کند تا مسئولین کارخانه و اسپانسرها برای سرمایه گذاری در ورزشی که می تواند عامل خوبی برای رفع مشکلات اجتماعی باشد سرمایه گذاری کنند و از سوی دیگر سرمایه گذار هم نیازمند امتیاز خاصی است تا به سمت ورزش بیاید.

دست نشان با بیان انکه گاهی حرف هایی در حمایت از فوتبال مازندران زده می شود گفت: ماهم به این حرفها امید داریم ولی انشا الله این حرفها جامه عمل پوشیده شود.

این مربی قائمشهری در خصوص نساجی قائم شهر گفت: با حضور استاندار،فرماندار،شهردار، شورای شهر و نماینده مجلس باید تفاهم نامه امضا شود تا میزان بودجه و تعهد این را بدهند که هزینه نساجی تامین می شود.

همه بازیکنان مازندرانی دوست دارند در استان خودشان بازی کنند

نادر دست نشان خاطرنشان کرد: با داشتن 60تا70 بازیکن مازندران در لیگ های ایران این جای تاسف است که مازندران تیمی در لیگ برتر نداشته باشد.

وی عنوان داشت: همه بازیکنان مازندرانی دوست دارند در استان خودشان بازی کنند و من هم می خواهه برای نساجی و مردم شهر خودم تلاش کنم اما باید بسترها لازم فراهم گردد.

کیانوش رحمتی یکی دیگر از بازیکنانی است که سابقه فوتبال در شموشک،سایپا،مس کرمان،استقلال دارد. رحمتی در گفتگو با مهر با اشاره به قابلیت های ورزشی مازندران گفت: فوتبال استان مازندران پتانسیل فراوانی در فوتبال و در همه رشته ها دارد اما باید مسئولین بخواهند تا اسپانسرها را جذب کنند.

وی افزود: استان مازندران می تواند در لیگ برتر در هر رشته ای تیم داشته باشد اما متاسفانه نبودن حمایت های خوب،اسپانسرهای خوب اکثر بازیکن ها مجبورند که استان را ترک کنند و چه از لحاظ ورزشی و زندگی به جاهای دیگر بروند و همین باعث کم شدن کیفیت ورزش استان می شود.

وی افزود: اگر یک تیم از مازندران در لیگ برتر باشد براحتی جوانان بیشتری از این استان بدنبال ورزش و فوتبال می آیند و نبود تیم درلیگ برتر باعث شده که مقداری از شادابی و انگیزه های ورزشی در مازندران کم شود.

حضور تیم مازندرانی در لیگ برتر نیازمند برنامه ریزی دو تا سه ساله

کیانوشی رحمتی یادآور شد: مازندران نیاز به خرید تیم ندارد از بس که بازیکن خوب دارد با یک برنامه ریزی دو تا سه ساله قول می دهم یک تیم از نوشهر،قائم شهر و یا هر شهر دیگر می تواند مستقیم به لیگ برتربرود.

وی خاطرنشان کرد: مازندران سرشار از نیروی انسانی در فوتبال و ورزش است؛ تا مسئولین نخواهند تیمی وارد لیگ برتر نمی شود و اگر هم این زمینه فراهم شود بطور حتم می توانیم جزو جهار تیم اول لیگ برتر باشیم.

یک نماینده مجلس نیز با اشاره به صاحب نامی فوتبال مازندران در کشور گفت: تجربه نشان داده با وجود تیم هایی مثل شموشک و ایرسوتر و نساجی در گذشته این ظرفیت در مازندران وجود دارد که با استفاده از بازکنان و مربیان بومی به معنای واقعی یک تیم واقعی در لیگ برتر داشته باشد.

مهاجرفرستی فوتبالیست های مازنی

قاسم احمدی لاشکی افزود: متاسفانه از زمانی که پول بطور مطلق وارد عرصه فوتبال شده و از سویی مازندران هم اقتصاد قابل توجیهی و ظرفیت های حمایتی از بازیکنان را ندارد براحتی بازیکنان از این استان مهاجرت می کنند و در بیشتر تیم های لیگ ایران توزیع می شوند.

وی افزود: بطور حتم مازندران در برابر فولاد خوزستان، مس کرمان، نفت خوزستان، گل گهر سیرجان، پتروشیمی اصفهان و اراک برابری ندارد و به همین دلیل توان اقتصاد تیم داری ندارد و بسیاری از مهاجرفرستی فوتبالیست های مازنی صورت می پذیرد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه کلان به دو تیم پرسپولیس و استقلال عنوان داشت: امروز همه نگاه های خصوصی سازی و حمایتی به این دو تیم معطوف شده درحالیکه استان ها بیشتر نیازمند این توجه هستند.

بی تفاوتی مدیریت استان نسبت به فوتبال مازندران

وی خطاب به استاندار مازندران و مسئولین استانی در حوزه ورزش استان گفت: متاسفانه مدیریت استان نسبت به فوتبال مازندران بی تفاوت است در حالیکه مجمع نمایندگان استان و 12 نماینده مجلس با تمام ظرفیت حاضر است که در این مسیر کمک حال نمایندگان دولت در استان باشد.

وی با اشاره به خط خوردن محمدرضا خلعتبری از لیست تیم ملی عنوان داشت: هیچکس در استان از این بازیکن حمایت نکرد و انتظار داشتیم تا استاندار به عنوان یک مازندرانی نسبت به این امر موضع گیری می کردند.

وی افزود: شاید الان فوتبال نکنم اما با ریز و درشت این فوتبال آشنا هستم به عنوان مثال مسعود شجاعی با آنکه دور فوتبالش تمام شده اما بواسطه فوتبالش در اروپا و برخی دوستانش که در اروپا با وی همبازی بودند براحتی در لیست تیم ملی قرار می گیرد اما خلعتبری که از ابتدا تیم ملی تا رساندن تیم به جام جهانی نقش و سهم بسیاری داشته براحتی کنار زده می شود.

این نماینده مجلس افزود: آقای استاندار کجا آمدند از این بازیکن مازندرانی حمایت کنند و نسبت به این بی مهری ها واکنش نشان دهند.

احمدی خاطرنشان کرد: با این رویه که در استان وجود دارد فوتبال مازندران به جایی نخواهد رسید و باید نگاه حمایتی از فوتبال تغییر کند و ارتقا یابد.

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گزارش: حسن قمی

