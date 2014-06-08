اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در معرفی مفاخر سیستان و بلوچستان پیشتاز باشد

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر جمشیدنژاد شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی برپایی مراسم نکوداشت استاد اسپندار با حضور جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان استان در استانداری بیان داشت: کشور ایران رنگین کمان اقوام است که از این طرفیت بابد در راستای اعتلای ایران اسلامی و صدور فرهنگ به خارج از مرزها بهره گرفت.

جمشیدنژاد با بیان اینکه معرفی و تجلیل از مفاخر و چهره‌های ماندگار در استان از وظایف ارشاد اسلامی است بیان داشت: با این حال تلاش هنرمندان و فعالان فرهنگی استان در راستای ایجاد حرکتی خودجوش به منظور تجلیل از مفاخر استان آن هم در سطح ملی کاری ارزنده و قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه مجموعه استانداری از فعالیت‌های تشکل‌های مردم نهاد در هر زمینه‌ای حمایت می‌کند بیان داشت: خریداری خانه استاد اسپندار طبق قول‌های داده شده عملی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نارضایتی هنرمندان به دلیل محرومیت از امکانات در اختیار دولت نیز در این جلسه گفت: امکانات دولت متعلق به همه مردم است و استاتاندار نیز بر این موضوع تاکید دارند.

جمشیدنژاد ادامه داد: هنرمندان و تمامی اصحاب فرهنگ و هنر استان می‌توانند از امکانات در اختیار این مجموعه برای اجرای برنامه‌های خود استفاده کرده و در این راستا هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به ابراز گلایه هنرمندان ایرانشهری مبنی بر اینکه بیش از دو سال است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فاقد مدیر است افزود: این موضوع با مدیر کل مربوطه در میان گذاشته شده است و به زودی طی روزهای آتی این نقیصه که بیش از 2 سال از آن می‌گذرد حل خواهد شد.

وی اضافه کرد: فرهنگ و سياستگذاري فرهنگي مجموعه‌اي است از اعتقادها، زبان، نحوه زندگي كردن، سخن گفتن و فكر كردن و اين مجموعه يك واقعيت متحرك و پوياي تاريخي است كه دربرگيرنده تنوعات طبقاتي، نسلي و منطقه اي و اقليت هاي گوناگون است و اگر بتوانیم بر اساس درک درست از امکانات موجود استفاده کنیم به طور حتم مشکلات فرهنگی حل خواهد شد.