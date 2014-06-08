ریزگردها مهمترین مشکل محیط زیست ایلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کاظمی عصر شنبه در نشست با رسانه های گروهی استان ایلام از تمهیدات لازم برای مقابله با پدیده ریزگردها خبرداد و گفت :16 تا 22 خرداد ماه هفته حفاظت محیط زیست در کشور نامگذاری شده است.

کاظمی افزود: استان ایلام بعلت داشتن تنوع اقلیم و موقعیت جغرافیایی از مناطق بکر و متنوع در زمینه محیط زیست در کشور است.

وی اضافه کرد: از لحاظ تنوع زیستی استان ایلام جزء استان های برتر است و در سطح استان چهار منطقه حفاظت شده داریم و یک مجتمع آثار طبیعی ملی در حوزه دهلران و یک اثرملی تنگ رازیانه وجود دارد.

این مسئول اظهار داشت: از لحاظ تنوع زیستی 38 گونه پستاندار در استان شناسایی شده و 183 گونه پرنده وجود دارد و با استفاده از دوربین های تله ای گونه های جدید از جمله پلنگ، گربه کاراکال ،گربه وحشی و گربه جنگلی شناسایی شده است و 80 زیستگاه در سطح استان وجود دارد.

کاظمی اضافه کرد: منطقه حفاظت شده کولگ در حد فاصل مرز ایران و عراق به عنوان پارک صلح و دوستی پیشنهاد دادیم ومورد تصویب قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علف و گیاهانی که در اثر پدیده ریزگرد قرار گرفتند عملیات فوتوسنتز در آنها به کندی انجام می گیرد علوفه حیات وحش را با چالش روبرو شده است.

کاظمی اضافه کرد: در ارتباط با کاهش نسل گونه های جانوری تاثیر منفی قرار داده است وبحث حیات وحش ما به صورت جدی مورد آسیب قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: خرید ایستگاه های سنجش ذرات در سطح شهرستان ها صورت گرفته که امسال مورد بهره برداری قرار گرفته است و ذرات ریزگردها را مورد سنجش و پایش قرار داده است.

کاظمی ادامه داد: همزمان با سراسر کشور در هفته محیط زیست برنامه های متعددی در سطح استان از جمله بازدید از خبرگزاریها، بازدید از واحدهای تولیدی –صنعتی وخدماتی و نشست با صاحبان صنایع در استان برگزار می شود.

این مسئول اظهار داشت: همایش محیط زیست با حضور مسئولین عالی و سازمانهای مردم نهاد و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان برگزار می شود.

کاظمی اضافه کرد: در هفته محیط زیست مسابقه نقاشی برای کودکان و همایش پیاده روی در سطح استان را خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست یک وظیفه همگانی مقابله با آلاینده ها دارد در استان این طرح نهادینه شده و مردم از طبیعت حفاظت می کنند.

کاظمی ادامه داد: برای حفاظت از عرصه های محیط زیست نیاز به همکاری مردم و حمایت مسئولین داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام افزود: مهمترین مشکلات در سطح استان پدیده ریزگردها است که یک بحث فراملی است و اقداماتی در سطح استان با کشورهای همجوار انجام شده است.