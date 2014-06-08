دوره آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی در فنی و حرفه ای گچساران برگزار شد

یدالله افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره با شرکت بیش از 100 نفر ازکارگران ، کارمندان، مربیان و اعضای کانون بسیج مهندسین در مرکز فنی و حرفه ای گچساران برگزار شد.

افضلی اظهارداشت: هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی هرچه بهتر کارگران و کافرمایان با قوانین کار بوده است.

وی نداشتن اطلاعات کافی از قوانین کار و روابط کارگر و کارفرما را یکی از معضلات موجود در جامعه کارگری عنوان کرد و افزود: با توجه به استقبال خوب از این دوره یک روزه در نظر داریم مجددا این دوره آموزشی را برگزار کنیم.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان گچساران افزود: در این دوره آموزشی یک روزه مباحثی حقوقی، قوانین کار و کارفرما، بیمه تامین اجتماعی ، مقررات بیمه حفاظت، محاسبه اضافه کاری در قانون کار تدریس شده است.