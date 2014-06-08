گالیکش تنها صادر کننده جوجه یک روزه استان گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله زارع شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران استان، گفت: در سال گذشته یک میلیون و 171 هزار 140 قطعه جوجه یکروزه از شهرستان گالیکش به کشور ترکمنستان صادر شده است و میزان ارز آوری حاصله از این تعداد قطعه جوجه یکروزه را 644 هزار دلار بوده است.



وی افزود : در همین رابطه از 5 مزرعه مرغ مادر فعال در شهرستان با ظرفیت 140 هزار قطعه در سال حدود 24 میلیون تخم مرغ تولید می شود.

وی خاطر نشان کرد مزارع مرغ گوشتی این شهرستان پتانسیل پرورش یک میلیون و 600 هزار قطعه جوجه در سال را دارا است که در سال ، تعداد یک میلیون و 524 هزار و 900 قطعه جوجه یکروزه گوشتی پرورش داده شده است.

زارع بیان کرد: شهرستان گالیکش دارای دو کارخانه جوجه کشی به ظرفیت 3 میلیون و97 هزار عدد تخم مرغ در هر 21 روز است که یک واحد به ظرفیت دو میلیون و 820 هزار عدد تخم مرغ در هر 21 روز فعال بوده که بزرگترین کارخانه جوجه کشی استان است و واحد دیگر به ظرفیت 277 هزار عدد تخم مرغ در هر 21 روز در حال احداث است .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش خاطر نشان ساخت: کارخانه جوجه کشی ماکیان مهر تنها کارخانه در استان گلستان است که دارای مجهزترین دستگاه های جوجه کشی در خاورمیانه بوده و دارای سیستم تبدیل ضایعات به خوراک آبزیان و دام است .