احداث کارخانه آلومینیوم و معدن دولومیت و منیزیوم مشکل اشتغال لامرد را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موسی موسوی شنبه شب در نشست خبری به "طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی" اشاره کرد وگفت: لامرد و مهر به عنوان پشتیبان منطقه عسلویه شناخته می شوند و لذا باید سرریز عسلویه در حوزه های مختلف خدماتی، پشتیبانی و صنایع تکمیلی در این منطقه استقرار یابد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه شورای آمایش سرزمین در جلسه ای با عنوان "نظریه پایه توسعه استان فارس" که توسعه و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل استان به عنوان مرکز پشتیبانی دفاعی سواحل جنوب به منظور تقویت امنیت ملی و منطقه ای تصویب شد و بر همین اساس هم اکنون یگان های مختلف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال استقرار در شهرستان لامرد هستند.

این نماینده مجلس در ادامه به مصوبه هیئت دولت دهم در خصوص بومی محسوب شدن افراد جویای کار لامرد و مهر در عسلویه اشاره کرد و از دیگر امتیازات حوزه انتخابیه برشمرد و تأکید کرد: طبق مصوبه دیگری، این مهم در خصوص بکارگیری نیروهای ارکان ثالث نیز لازم الاجراست که تنها در یک منطقه (پارس جنوبی) و فقط در آزمون استخدامی شرکت ملی گاز و همچنین تنها در یک سال، حدود ۶۰ نفر از همشهریان در مقاطع فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد توانستند ردیف های استخدامی وزارت نفت را به خود اختصاص دهند که اینها قطعا در آینده از مدیران موفق صنعت نفت خواهند بود و به منطقه خود خدمات شایانی ارائه خواهند کرد.

دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مهمترین داشته این دو شهرستان را وجود منطقه گازی عملیاتی پارسیان به عنوان بزرگترین مخازن گاز شیرین کشور در خشکی با دارا بودن میادین گازی هما، شانول، وراوی و تابناک و با تولید روزانه قریب به ٨٢ میلیون متر مکعب دانست و افزود: وجود پالایگاه گاز پارسیان به عنوان سومین پالایشگاه بزرگ گاز کشور با تولید سالانه ده ها میلیارد متر مکعب گاز و نیز میلیون ها بشکه میعانات گازی از دیگر ظرفیتهای منطقه است که ١٧ درصد از گاز مصرفی را تأمین می کند و همچنین ۱۰ و نیم درصد از سبد انرژی کشور را بر عهده دارد.

موسوی بیان کرد: پالایشگاه پارسیان گاز مورد نیاز ۵ استان بزرگ کشور را بر عهده دارد و در سال جاری نیز بر اساس برنامه پیش بینی های انجام شده، 25 میلیارد متر مکعب گاز و 10.5 میلیون بشکه میعانات گازی تولید خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: کارخانه سیمان لامرد بزرگترین تولیدکننده سیمان در فارس و یکی از برترین واحدهای تولیدی سیمان در کشور، از دیگر داشته های مهم حوزه انتخابیه است و این کارخانه با همت والای سرمایه گذاران بومی احداث گشته و هم اکنون با تولید روزانه ۳۸۰۰ تن کلینکر و چهار هزار و 100 تن سیمان، یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی سیمان در کشور محسوب می شود که با به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا و عرضه محصولاتی نظیر سیمان تیپ ۱، سیمان تیپ دو، سیمان تیپ پنج معمولی و SCR صادراتی، توانسته است علاوه بر تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال، حضوری فعال در جهت صادرات محصولات خود به کشورهای دیگرنیز داشته باشد.

وی به فعالیت ۴ شهرک و ناحیه صنعتی، طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر، منطقه تجاری دهشیخ و سیگار، فعالیت چندین شرکت تعاونی مرزنشینان، ظرفیتهای فراوان کشاورزی و از سوی دیگر فرهنگ اصیل بومی و مذهبی و دارا بودن آثار تاریخی و مفاخر فرهنگی و هنری اشاره و خاطرنشان کرد: در بُعد نیروی انسانی نیز توجه به این نکته حائز اهمیت است که شهرستانهای محروم لامرد و مهر علی رغم جمعیت بسیار کم در مقایسه با سایر مناطق، در هر سه دولت اصلاحات، مهرورزی و اعتدال دارای کرسی وزارت، آن هم در وزارتخانه های کلیدی همچون کشور، نفت و اطلاعات بوده اند و هم اکنون استاندار فارس نیز از اهالی بومی منطقه است و در مناصب حائز اهمیت استانهای مختلف و بسیاری از مدیریت های ارشد کشور، فرهیختگان این دو شهرستان دارای پست های کلیدی هستند و این نشان از استعداد و توان بالای نیروی انسانی شهرستانهای لامرد و مهر دارد.

طرح احداث مجتمع آلومینیوم جنوب

دکتر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح احداث آلومینیوم جنوب پرداخت و گفت: مجتمع آلومینیوم جنوب که در شهرستان لامرد احداث خواهد شد، با ظرفیت تولید سالانه ۹۰۰ هزارتن آلومینیوم، نقطه امید نظام به منظور نزدیک شدن به افق چشم انداز است.

وی اضافه کرد: این طرح ملی که بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور است، دستیابی به یکی از چهار شرکت بزرگ خاورمیانه را از اهداف خود قرار داده و این مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در سه فاز جداگانه احداث خواهد شد که هم اکنون طرح احداث فاز نخست این طرح با ظرفیت ۲۷۶ هزار تن در سال در دست اقدام است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: این طرح در فاز نخست نیازمند حدود ۸۰۰ میلیون یورو اعتبار است (حدود سه هزار و 600 میلیارد تومان) که از طریق فاینانس خارجی شرکت NFC چین به میزان ۸۵ درصد و مشارکت ۱۵درصد شرکت سرمایه گذاری غدیر و ایمیدرو انجام خواهد شد.

وی خبرداد: با راه اندازی این واحد تولیدی در هر فاز حدود هزار نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد و چندین برابر آن (حدود ۴۰۰۰ نفر) نیز فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد خواهد گشت که نقش مهمی در جهت توسعه اقتصادی منطقه ای خواهد داشت. ضمناً پیش بینی می شود با احداث صنایع پائین دستی آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی انرژی لامرد چندین هزار فرصت شغلی دیگر ایجاد شود.

موسوی در خصوص تأمین برق کارخانه نیز اضافه کرد: نیروگاه اختصاصی شرکت آلومینیوم جنوب نیز در مجاورت کارخانه ذوب آلومینیوم با استفاده از آخرین تکنولوژی نیروگاههای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۹۶۸ مگاوات احداث می شود که هم اکنون شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به عنوان سرمایه گذار، موافقت اصولی احداث نیروگاه را اخذ کرده و در فاز اول ۵۰۰ مگاوات آن برای تامین برق پروژه آلومینیوم احداث خواهد شد و سرمایه گذاری لازم برای احداث این نیروگاه نیز در مجموع ۶۰۰ میلیون یورو (حدود دو هزار و 700 میلیارد تومان) و در فاز نخست بیش از هزار و 500 میلیارد تومان است که پس از طی شدن مراحل اداری، در مدت زمان ۳۶ ماه احداث خواهد گشت.

طرح احداث تاسیسات اتان گیری پالایشگاه پارسیان

احداث طرح استحصال گازهای صنعتی جهت تأمین خوراک واحدهای خط اتیلن مرکز از جمله پتروشیمی فیروزآباد در کنار پالایشگاه پارسیان به منظور استفاده از این پالایشگاه برای تأمین خوراک ورودی نیز از جمله مهمترین مباحث مطرح شده بود که احداث و راه اندازی این طرح نقش تعیین کننده ای در محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده جهت این شهرستان و شهرستان های فیروزآباد، فسا، داراب،جهرم و استهبان به دنبال خواهد داشت.

دکتر موسوی در این خصوص افزود: هم اکنون گاز حاصل از میادین گازی تابناک، شانول، هما و وراوی حدود ۸۳ میلیون متر مکعب است که به پالایشگاه پارسیان منتقل می شود و میعانات گازی نیز بوسیله خط لوله به عسلویه منتقل می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به درصد قابل توجه ترکیبات ارزشمند اتان، پروپان و بوتان در گاز میادین پارسیان، احداث تاسیسات اتان گیری بسیار ضروری است. پیش بینی می شود پس از احداث واحد اتان زدایی علاوه بر تولید گاز طبیعی، سالانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن اتان، ۶۶۰ هزار تن پروپان، ۴۵۰ هزار تن بوتان، و ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن میعانات گازی بدست آید. همچنین شاهد برگشت گاز متان بدست آمده به میزان ۷۳ میلیون متر مکعب در روز خواهیم بود و این گاز مجددا به خط چهارم سراسری گاز تزریق می گردد. وی هزینه اجرای این طرح را قریب به یک میلیارد دلار اعلام کرد که ۷۰۰ میلیون دلار به منظور احداث تاسیسات اتان گیری و ۳۰۰ میلیون دلار به منظور احداث خط لوله پیش بینی گردیده است که درآمد سالیانه مجتمع استحصال اتان بالغ بر ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.

طرح احداث کارخانجات تولید منیزیوم از دولومیت

دکتر موسوی درباره اهمییت و مصارف عمده دولومیت توضیح داد و گفت: معدن دولومیت شهرستان لامرد طبق اعلام سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور حداقل قریب به سه میلیارد تن (۲٫۷میلیارد تن) است و برخی بررسی های جانبی نیز ظرفیت تقریبی آن را تا شش میلیارد تن برآورد کرده که شواهد حاکی از خلوص و غنای بسیار بالای آن دارد که از این معادن ۲٫۷ میلیارد تنی دولومیت لامرد، سالانه شاهد تولید ۹ میلیون تن منیزیوم خواهیم بود.

وی در خصوص اشتغالزایی این کارخانجات نیزتصریح کرد: برآوردهای اولیه نشان می دهد به اِزای هر هزار تن شمش منیزیوم، ۳۰ فرصت شغلی ایجاد می شود. یعنی در یک واحد استحصال شمش منیزیوم از دولومیت با ظرفیت سالانه شش هزار تن، شاهد اشتغال بکار حدود ۱۸۰ نفر خواهیم بود و نکته دیگر آنکه اگر قیمت هر تن منیزیوم را سه هزار دلار فرض کنیم، با تولید ۹ میلیون تن در سال، درآمد ناخالصی معادل ۲۷ میلیارد دلار سالانه نصیب کشور خواهد شد همچنین اگر کل درآمد ناخالص در طول ۳۰ سال را محاسبه کنیم، به عددی معادل ۸۱۰ میلیارد دلار خواهیم رسید که نشان می دهد گنجی عظیم در اختیار ماست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین راجع به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای راه اندازی یک کارخانه شش هزار تنی، مبالغ مختلفی گفته می شود اما آنچه که مهم است آن است که با توجه به مشارکت ۷۰ درصدی بانکها و تامین ارز مورد نیاز آن از طریق صندوق توسعه ملی، امکان اجرای این طرح ها خصوصا در مناطق محروم – همچون لامرد-، به راحتی امکان پذیر می باشد.

طرح احداث مناطق وپژه اقتصادی صنایع انرژی بر سواحل جنوبی کشور

دکتر موسوی احداث منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد را طرح بعدی در دست اقدام دانست که به نوعی مادر تمام طرح های قبلی محسوب می شود و تصریح کرد: طبق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله با همان افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران باید در سال فوق الذکر قدرت اول اقتصادی و صنعتی غرب آسیا باشد، در این ارتباط یکی از راه های توسعه سریع کشور در کنار توسعه صادرات، توجه به صنایع معدنی است؛ و به ویژه منطقه جنوب خلیج فارس به دلیل نزدیکی به بازارهای عظیم آسیای شرقی و جنوبی و برخورداری از انرژی ارزان (که لازمه توسعه صنایع معدنی است) در حال تبدیل شدن به قطب بزرگ صنایع معدنی است.

دبیر کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، صنایع معدنی را به سه عامل اساسی تکنولوژی، انرژی ارزان و مواد معدنی برای توسعه تقسیم کرد و گفت: کشور ما خوشبختانه از هر سه این مزیت ها برخوردار است و ایران یکی از ۱۰ کشور بزرگ دنیا از نظر ذخایر معدنی است. به جهت همین ضرورت از مطالعات طرح جامع و کامل به منظور مکانیابی محل استقرار صنایع انرژی بر، با توجه به تکالیف مطرح در قوانین و محدوده های فوق الذکر در طرح آمایش صورت پذیرفت و دو محدوده کوشکنار و لامرد دارای بیشترین مزیت های مکانی گشتند.

وی نزدیکی به مخزن گازی پارس جنوبی در شعاع ۱۵۰ کیلومتر، دسترسی به خطوط حمل و نقل دریایی، وجود گاز شیرین به میزان قابل برداشت بالاتر از ۸۰ میلیون متر مکعب در روز (حوزه های تابناک، شانول، وراوی و هما)،دسترسی به امکانات زیربنایی موجود در سایت های پارس ۱و ۲، علاقمندی سرمایه گذاری اهالی بومی منطقه و استفاده از ظرفیت های استان فارس و هرمزگان مناسب ترین پهنه برای استقرار صنایع انرژی بر در لامرد دانست.

این نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت و کاربرد سایت انرژی بر در صنایع آلومینیوم، فولاد، سیمان و صنایع تبدیلات گازی پرداخت.