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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۲۱

باقرپور خبرداد:

975 میلیون ریال تسهیلات کارگشایی به مددجویان کمیته امداد باشت پرداخت شد

975 میلیون ریال تسهیلات کارگشایی به مددجویان کمیته امداد باشت پرداخت شد

باشت - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان باشت از پرداخت 975 میلیون ریال تسهیلات به مددجویان این کمیته خبرداد.

حبیب الله باقرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تسهیلات به منظور رفع مشکلات معیشتی مددجویان کمیته امداد امام (ره) پرداخت شده است.

باقرپور اظهارداشت: یکی از راهکارهای کمیته امداد در راستای حل مشکلات خانواده‌های زیرپوشش، پرداخت وام کارگشایی  به منظور حل مشکلات معیشتی، فرهنگی، تحصیلی مددجویان کمیته امداد امام (ره) است.

رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان باشت با بیان اینکه  با پرداخت وام‌های کارگشایی اهداف مختلفی را دنبال می شود اظهارداشت: کاهش وابستگی مددجویان به کمیته امداد و همچنین پرداخت وام‌های کارگشایی موجب حل بسیاری از مشکلات معیشتی مددجویان و خود کفایی آنها در بحث مشاغل خانگی شده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون تعداد 81 فقره تسهیلات کارگشایی  به مبلغ 975 میلیون ریال به مدد جویان  کمیته امداد امام (ره) شهرستان باشت پرداخت شده است.

باقرپور مهمترین و آخرین حلقه توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام (ره)  را توانمندسازی اقتصادی و اشتغال آنها دانست و یادآور شد : در بخش خودکفایی و اشتغال 34 فقره تسهیلات به ارزش بیش از دو میلیارد و 600میلیون  ریال به مددجویان پرداخت شده است.

 

کد مطلب 2306559

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