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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۴۶

کوشکی خبر داد:

محموله چهار تنی ضایعات مرغ توسط دامپزشکی پلدختر کشف و معدوم شد

محموله چهار تنی ضایعات مرغ توسط دامپزشکی پلدختر کشف و معدوم شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدختر از کشف و معدوم کردن یک محموله چهار تنی ضایعات مرغ توسط این شبکه خبر داد.

جواد کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محموله غیر مجاز ضایعات مرغ با همکاری و هماهنگی شبکه دامپزشکی، پلیس راه بابازید و شبکه بهداشت و درمان پلدختر از یک دستگاه کامیونت کشف شد.

وی افزود: این محموله غیر مجاز که از مبدا دره شهر به مقصد خرم آباد در حرکت بود به دلیل همراه نداشتن گواهی حمل بهداشتی و نیز استفاده از خودرو حمل نامناسب توقیف و پس از استعلام و با دستور دادستان شهرستان و شهرداری پلدختر ضبط و معدوم شد.

رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر گفت: پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شده است.
 

کد مطلب 2306560

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