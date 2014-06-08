محموله چهار تنی ضایعات مرغ توسط دامپزشکی پلدختر کشف و معدوم شد

جواد کوشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محموله غیر مجاز ضایعات مرغ با همکاری و هماهنگی شبکه دامپزشکی، پلیس راه بابازید و شبکه بهداشت و درمان پلدختر از یک دستگاه کامیونت کشف شد.

وی افزود: این محموله غیر مجاز که از مبدا دره شهر به مقصد خرم آباد در حرکت بود به دلیل همراه نداشتن گواهی حمل بهداشتی و نیز استفاده از خودرو حمل نامناسب توقیف و پس از استعلام و با دستور دادستان شهرستان و شهرداری پلدختر ضبط و معدوم شد.

رئیس شبکه دامپزشکی پلدختر گفت: پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شده است.

