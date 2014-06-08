نقش مبلغان دینی در ترویج احکام اسلامی برجسته است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول اعزام مبلغ استان های قزوین، زنجان و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم روز یکشنبه با سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آوج در دفتر امام جمعه دیدار و گفتگو کرد.



حجت ‌الاسلام مهدی عباسی در این دیدار ضمن قدردانی ازحضورحجت ‌الاسلام عزیزی در شهرستان گفت: انبیاء و اولیای الهی با تبلیغ دین و ارزش‌های دینی هدایت و سعادت انسان را به ارمغان آورده‌اند؛ چنان ‌که خداوند تنها رسالت پیامبران را تبلیغ می‌داند.



وی افزود: امروزه نیز تبلیغ دین اسلام به منزله قرار گرفتن در جایگاه رفیع انبیای الهی در جهت تبلیغ دین و نشر آن است، چرا که در غیراین ‌صورت آثار این حرکت عظیم الهی از میان مردم رخت برمی‌بندد وغبار فراموشی بر آموزه های اسلامی می نشیند، اصول و فروع مختلط می‌شود لذا تبلیغ دین اسلام از جایگاه بس والایی برخوردار است، به گونه‌ای که اساسی ‌ترین وظیفه‌ انبیاء در قرآن تبلیغ دانسته شده است.



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آوج خاطرنشان کرد: در پرتو تبلیغ دین، فطرت سعادت‌ خواه بشر، بیدار شده و معارف و ارزش‌های دینی در سرتاسر عالم گسترش می‌یابد و اگر تبلیغات و زحمات حضرت رسول گرامی اسلام(ص) نبود، هرگز دین اسلام از مرزهای شهر یثرب و نهایتا از مرزهای عربستان بیرون نمی رفت.



در ادامه حجت‌الاسلام عزیزی هم از همکاری های دفتر امام جمعه و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آوج در ایام اعزام تشکر کرد و گفت: دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بحث اعزام مبلغ عمومی تخصصی هیچ مشکلی ندارد.

همچنین در این جلسه در خصوص نوع اعزام و مشکلاتی که در این جهت وجود دارد بحث و گفتگو شد.