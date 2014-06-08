جزئیات مصاحبه 109 رشته دکتری دانشگاه آزاد امروز منتشر می شود/ آغاز مصاحبه از شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند مصاحبه از داوطلبان پذیرفته شده در مرحله آزمون کتبی دکتری سال 93 دانشگاههای کشور از شنبه 24 خردادماه آغاز می شود.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net و اطلاع از محل ثبت نام، از جزئیات مصاحبه مطلع شوند.

هر داوطلب در یک مصاحبه شرکت می کند و پذیرفته شدگان در مرحله با آزمون نیازی به پرداخت هزینه مصاحبه ندارند.

پذیرفته شدگان بدون آزمون لازم است هزینه ای را برای شرکت در مصاحبه پرداخت کنند.

ناصر اقبالی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در این باره، گفت: جدول زمان بندي مصاحبه دوره دكتري تخصصي 109 رشته از ساعت 12:00 امروز یکشنبه بر روي سايت www.azmoon.net قرار خواهد گرفت.

اقبالي در ادامه افزود: دعوت شدگان به مصاحبه مي توانند با مراجعه به اين سايت از زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

رئيس مركز آزمون تأكيد كرد: دعوت شدگان لازم است در زمان تعيين شده در جلسه مصاحبه حضور به هم رسانند و اگر هر واجد شرايطي به هر دليلي نتواند در زمان مقرر در جلسه مصاحبه حضور داشته باشد، امكان مصاحبه مجدد وجود نخواهد داشت، بنابراین عدم حضور به معني انصراف از پذيرش تلقي مي شود.

اقبالی درباره مدارک مورد نیاز برای مصاحبه، گفت: هرگونه سوابق علمي و تحقيقاتي مانند پروژه، مقاله، ترجمه و تأليف، اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد، ريز نمرات و پايان نامه كارشناسي ارشد ضروريست.

به گفته وی، حائزین رتبه نخست کنکور لازم است گواهي رتبه اولي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد را به همراه داشته باشند.

اقبالي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه دعوت متقاضيان بدون آزمون براساس معدل و نمره پايان نامه ملاك عمل قرار گرفته است، چنانچه در بين معدل و نمره پايان نامه زمان ثبت نام و زمان مصاحبه فرد مغايرتي وجود داشته باشد، مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

وي در ادامه در مورد زمان مصاحبه ساير رشته ها، گفت: زمان مصاحبه ساير رشته ها نيز متعاقباً اعلام خواهد شد اما اگر هر واجد شرايطي در مورد زمان مصاحبه با سوالي مواجه شد مي تواند با مراجعه به سايت www.pubr-azmoon.com و طرح سوال خود در قسمت پرسش و پاسخ در اسرع وقت پاسخ لازم را دريافت كند.