الزام به رعايت مصوبه ساماندهي آنتن ها و دکل های رادیویی

به گزارش خبرنگار مهر، شوراي اسلامي شهر تهران مصوبه "ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاههاي ارتباط راديویي در شهر تهران" را تصويب كرد که براساس آن دارندگان تاسيسات مشمول اين مصوبه، ضمن رعايت اين مقررات، بايد با نهادهایي كه در اين مصوبه پيش‌بيني شده همكاري كنند.

از این رو سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي اعلام کرد: تمامي دارندگان پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي كه در پروانه آنها مجوز تاسيس ايستگاه راديویي پيش‌بيني شده است ملزم به رعايت مقررات و ضوابط قانوني در محل نصب آنتن‌ها و دكل‌هاي خود هستند.

طبق اعلام این سازمان، ​رعایت مصوبه ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاههاي ارتباط راديویي در شهر تهران برای تمامی اپراتورهای ارتباطی الزامی است.