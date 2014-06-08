فرهنگ مقررات ملی ساختمان در میان خانواده ها و کودکان ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ویزواری، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقه "ماجرای من و پوشی و سرباز طلایی" گفت: این مسابقه با عنوان تقدیر از مهندسان آینده برگزار شد و هدف از برگزاری آن ترویج مقررات ملی ساختمان در میان کودکان و بسترسازی برای اشاعه فرهنگ صحیح ساخت و ساز برای نسل آینده بود.

وی با تاکید بر رعایت قانون مقررات ملی ساختمان آشنایی هر چه بیشتر آحاد مختلف جامعه بخصوص کودکان را خواستار شد.

همچنین احمد دادپور رییس کمیته انتشارات سازمان باتاکید مجدد بر فرهنگ سازی صحیح باید از دوران کودکی و تاثیر این فرهنگ سازی در بهبود کیفیت زندگی نسل آینده خواستار همکاری نهادهای آموزشی در این رابطه شد.

در ادامه، محمد کیقبادی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمام گلستان هم اعلام کرد: با همکاری کمیته های انتشارات و پژوهش برنامه های متنوعی در آینده نزدیک در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان برگزار خواهد شد.

وی گفت: در این جشن که با حضور نزدیک به 200 نفر از کودکان و خانواده های آنان برگزار شد، قدس مفیدی و سبطی دو تن از اعضای شورای شهر و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز حضور داشتند.

وی افزود: طرح سوال از کتابچه و برگزاری مسابقه میان کودکان منتخب از دیگر برنامه های این جشن بود که در آن مجریان برنامه با پرسش سوالات متفاوت و تخصصی موجود در کتاب به سنجش اطلاعات دریافتی کودکان از کتاب پرداختند.

کیقبادی اظهار کرد: در پایان نیز از کودکان، معلمان مدارس که در این کار فعال بودند، نیز تقدیر به عمل آمد.