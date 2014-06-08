وضعيت اعتباري شهرداري سنندج به مرز بحراني رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال شریعتی شامگاه شنبه در کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج اظهار داشت: شورا هم بر متخصص بودن و متعهد بودن افراد استخدامی در شهرداری تاکید دارد و تعامل و هم فکری در این راستا بسترهای خوبی براي خدمت رساني بهتر به مردم فراهم می کند.

وی افزود: بر اساس قانون شهرداری سنندج می ‌تواند از تاریخ 12 شهریور ماه سال 92 تا کنون هر نیرویی که جذب این مجموعه شده است را اخراج کند.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر سنندج با اشاره به این مطلب که در حال حاضر وضعیت اعتبارات شهرداری در مرز بحران است، بیان کرد: برنامه ریزی، هم فکری و اجرایی برنامه های متناسب با وضعیت موجود می تواند تنها راه برون رفت از مشکلات باشد.

شریعتی یادآور شد: از اواخر سال گذشته احکامی صادر شد که اگر وصول شوند بخشی از مطالبات شهرداری ‌زنده می شود و شهرداري مي تواند امور خود را دنبال و پيگيري كند.

وی ادامه داد: در صوت لزوم برای وصول این مطالبات باز هم به احکام اجرایی متوسل می شویم و شهرداری ملزم است بدون هیچ مماشاتی احکام صادره مواد 77 و 100 در خصوص وصول مطالبات شهرداری را عملیاتی کند.

در ادامه این جلسه مدیر حقوقی شهرداری سنندج اظهار کرد: تمام آنچه در شهرداری به عنوان درآمد وصول می ‌شود در دو بخش جاری و عمرانی با نسبت‌ های 60 و 40 درصد هزینه می ‌شود.

جمیل آرمان گفت: در حال حاضر مشکلاتی در خصوص وصول مطالبات شهرداری وجود دارد از جمله در پروژه ‌ای به نام بانتآ آبیدر چون مالکیت به نام فلان شخص نبوده و وی تنها سازنده است نمی‌توان حکم اجرائیات را صادر کرد.

وی افزود: این گونه قضایا تاکنون صدمات زیادی به شهرداری سنندج وارد کرده است و انتظار می رود دادگاه و مقامات قضايي استان از شهرداری حمایت های لازم را داشته باشد.

مطالبات وصول شده شهرداری در راستای توسعه شهری هزینه شود

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج یادآور شد: هزینه‌ کرد مطالبات وصول شده در راستای تکمیل طرح‌ های راکد شهری ضروری است.

زهرا آوجیان ادامه داد: در حال حاضربیشتر پروژه‌ ها به دلیل کمبود بودجه تعطیل است و این امر هدف اصلی اعلام مطالبات شهرداری، وصول آنها و هزینه در راستای تکمیل طرح ‌های شهری است.

وی گفت: شورای شهر و کمیسیون نظارت و ارزیابی با تمام توان در راستای احقاق حقوق مردم تلاش می کنند و هرگونه کوتاهی در این زمینه خیانت به مردم است.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج اظهار داشت: در نظر گرفتن پاداش برای وصول مطالبات تشویق برای مجریان است.

در ادامه این جلسه همچنین مدیر شهرداری منطقه دو سنندج افزود: در حال حاضر کلیات بودجه در شورای شهر مصوب شده است و با این وجود بودجه مناطق هنوز به آنها ابلاغ نشده است.

شمس ‌الدین ساعد بیان کرد: باید مبلغ دقیق بودجه شهرداری در هر منطقه اعلام شود و برای سال 93 در حدود 10 میلیارد تومان پروژه تعریف شود.

همچنین شهرداری منطقه یک سنندج نیز در این جلسه اظهار داشت: در طول سال جاري اعتباري بالغ بر600 میلیون تومان برای آسفالت معابر هزینه شده است.

محمدسهیل فضل‌ وزیری گفت: درآمد شهرداری این منطقه در سال 91 نسبت به سال 90 بیش از 50 درصد و در سال 92 نیز بیش از 70 درصد افزایش داشته است.

در ادامه این جلسه نیز یکی دیگر از اعضای شورای شهر سنندج افزود: شهرداری تنها پناهگاه بسیاری از جوانان برای یافتن شغل است.

یوسف اسدی با تأکید بر اینکه بزرگترین مشکل ما در استان معضلات مربوط به جوانان‌ است، بیان کرد: بسیارند جوانانی که با مدارک تحصیلی بالا حاضرند در هر شغلی که ممکن باشد، فعال شوند.