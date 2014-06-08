  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۲۳

ظریف بعد از عیادت آیت الله مهدوی کنی: 

بررسی موضوعات و مشکلات مشترک ایران و ترکیه در سفر رئیس جمهور 

بررسی موضوعات و مشکلات مشترک ایران و ترکیه در سفر رئیس جمهور 

وزیر امور خارجه کشورمان درباره سفر رئیس جمهور به ترکیه گفت:  روابط با همسایگان، از سیاست های دولت یازدهم است و در این سفر موضوعات و مشکلات مشترک دو کشور در منطقه بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدجواد ظریف پس از ملاقات  آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بهمن، در جمع خبرنگاران در خصوص سفر آتی رئیس جمهور به ترکیه گفت: برقراری ارتباط با همسایگان در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، مهمترین اولویت به شمار می رود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: در این سفر موضوعات و مشکلات مشترک دو کشور در منطقه بررسی خواهد شد.

وی در خصوص آیت الله مهدوی کنی نیز اظهار کرد: وجود ایشان همیشه مظهر همدلی و همراهی برای ملت و انقلاب بوده و ذخیره انقلاب به شمار می رود.

ظریف  ادامه داد: با دعای خیر مردم، طبق گفته پزشک، وضعیت جسمی آیت الله مهدوی کنی بهتر است و شفای عاجل ایشان را خواستاریم.

 

 

کد مطلب 2306579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها