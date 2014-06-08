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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

کشتی جوانان قهرمانی آسیا- مغولستان؛

استارت آزادكاران با دو مدال طلا / مدعيان اوزان دوم امروز به ميدان مي روند

استارت آزادكاران با دو مدال طلا / مدعيان اوزان دوم امروز به ميدان مي روند

دو نماینده ایران در روز نخست رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا كه شب گذشته در اولانباتور مغولستان به پايان رسيد،‌صاحب مدال طلا شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای روز نخست کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا شب گذشته با کسب دو مدال طلای صابر خانجانی و امین طاهری در اوزان 50 و 120 کیلوگرم به پایان رسید.

در وزن50 کیلوگرم، صابر خانجانی در دور نخست ری اسکیلدی باسیلبیکوف از قرقیزقستان را با نتیجه 9 بر صفر و با ضربه فنی شکست داد. وی در دور نیز با نتیجه 6 بر 6 چول یو سون از کره شمالی را مغلوب کرد. خانجانی در مرحله نیمه نهایی مانیش مانیش از هند را با نتیجه 12 بر 2 شکست داد و فینالیست شد. وی در دیدار فینال عظمت توبیک از قزاقستان را با نتیجه 17 بر 5 شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

امین طاهری در وزن 120 کیلوگرم در دور اول، کیونگ تائو از چین را با نتیجه 11 بر صفر مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی نیز ماناخباتار اینختار از مغولستان را با نتیجه 16 بر 6 شکست داد و راهی دیدار فینال شد. طاهری در دیدار پایانی اکبر یلوبایلی از قزاقستان را با نتیجه 11 بر صفر مغلوب کرد و به مدال طلا رسید.

رقابتهای 6 وزن دوم و پایانی این مسابقات از صبح امروز(یکشنبه) در حال برگزاري است.

کد مطلب 2306581

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