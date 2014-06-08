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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۳۷

با هدف احیای مذاکرات سازش؛

ابومازن و پرز امروز در واتیکان دیدار می کنند

ابومازن و پرز امروز در واتیکان دیدار می کنند

واتیکان امروز یکشنبه میزبان رئیس تشکیلات خودگردان و رئیس رژیم صهیونیستی با هدف احیای مذاکرات سازش و به نتیجه رساندن آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند ممکن است که نتیجه دیدار "ابومازن" و "شیمون پرز" به این زودی ها مشخص نشود، اما پاپ فرانسیس امیدوار است که این اقدام وی بتواند تشکیلات خودگردان و تل آویو را برای رسیدن به صلح ترغیب کند.

حضور ابومازن و پرز در واتیکان، به دعوت پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان جهان، صورت می گیرد.

پاپ فرانسیس در سفری که به خاورمیانه و سرزمینهای اشغالی داشت از پرز و ابومازن دعوت کرد تا با حضور در واتیکان برای صلح دعا کنند.

در این میان خبرهایی درباره اینکه امروز و در جریان دیدار ابومازن و پرز، برای اولین بار در واتیکان اذان پخش خواهد شد منتشر شده است.

تلاش پاپ فرانسیس برای ترغیب رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان برای مذاکره در حالی است که کارشکنی های تل آویو تا کنون سبب شده تا تلاشهای انجام شده در این مسیر بی نیجه بمانند.

کد مطلب 2306583

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