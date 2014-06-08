ابومازن و پرز امروز در واتیکان دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هر چند ممکن است که نتیجه دیدار "ابومازن" و "شیمون پرز" به این زودی ها مشخص نشود، اما پاپ فرانسیس امیدوار است که این اقدام وی بتواند تشکیلات خودگردان و تل آویو را برای رسیدن به صلح ترغیب کند.

حضور ابومازن و پرز در واتیکان، به دعوت پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان جهان، صورت می گیرد.

پاپ فرانسیس در سفری که به خاورمیانه و سرزمینهای اشغالی داشت از پرز و ابومازن دعوت کرد تا با حضور در واتیکان برای صلح دعا کنند.

در این میان خبرهایی درباره اینکه امروز و در جریان دیدار ابومازن و پرز، برای اولین بار در واتیکان اذان پخش خواهد شد منتشر شده است.

تلاش پاپ فرانسیس برای ترغیب رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان برای مذاکره در حالی است که کارشکنی های تل آویو تا کنون سبب شده تا تلاشهای انجام شده در این مسیر بی نیجه بمانند.