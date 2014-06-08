تصادف محور اهواز سوسنگرد 4 كشته بر جاي گذاشت

رضا رفيعي در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اين تصادف كه در ساعت 54 دقيقه بامداد امروز يكشنبه در محور اهواز – سوسنگرد رخ داد، بين يك دستگاه تريلر با يك دستگاه سواري پرايد به وقوع پيوست.

وي در خصوص آسيب ديدگان اين حادثه عنوان كرد: متاسفانه اين تصادف چهار نفر تلفات و دو نفر مصدوم داشت كه چهار كشته اين حادثه قبل از رسيدن آمبولانس فوت شده بودند.

رييس مركز فوريت هاي پزشكي خوزستان اظهار كرد: دو نفر مصدوم اين حادثه نيز بلافاصله براي مداوا به بيمارستان گلستان اهواز انتقال داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخ به شاخ شدن تريلر با سواري پرايد منجر به وقوع اين حادثه شده است كه هنوز در خصوص علت اصلي تصادف و مقصر اطلاعات درستي در دست نيست كه اين منوط به گزارش راهنمايي و رانندگي استان از اين حادثه است.

متاسفانه آمار تصادفات در محور اهواز – سوسنگرد به علت دوطرفه بودن آن و عادت هم استاني ها به رانندگي با سرعت بالاي 120 كيلومتر قابل توجه است كه طبق اين آمار اين محور در سال گذشته 228 نفر كشته داشته است.

محور اهواز – سوسنگرد در حال چهار بانده شدن است و حضور پليس در اين محور كه از اهميت بالايي از لحاظ ترددي برخوردار است امري ضروري به نظر مي رسد.

لازم به ذكر است به تازگي به اين منظور يك پاسگاه پليس راه موقتا در اين محور افتتاح شده است.

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