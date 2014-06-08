نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی / دسته چک سفید استاندار به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نشست های تخصصی گفتگوی دولت و بخش خصوصی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ، بیش از پیش مورد توجه دولتمردان بوده و هست که از مهم ترین اهداف این گونه نشست های تخصصی می توان به احیای بیش از پیش اصل 44 قانون اساسی در کشور و کاربردی ترکردن قانون برنامه پنجم توسعه در کشور اشاره کرد.

بر همین اساس نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی مرکز استان برگزار شد که اکثر مسولان ارشد استانی و شهرستانی از جمله استاندار ،معاون برنامه ریزی استاندار، فرماندار شهرستان تبریز ، نمایندگان مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و تعداد کثیری از تولید کنندگان و تلاشگران عرصه صنعت در این جلسه حضور داشتند اما در این میان جای خالی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به عنوان دو نهاد موثر در ارتباط بخش دولتی و خصوصی به شدت احساس می شد.

گفتگوها باید به تصمیم سازی منتهی شود/دسته چک سفید به بخش خصوصی می دهم

استاندار آذربایجان شرقی در این نشست گفت: در 35 سال گذشته گفتگوهای زیادی کرده ایم ولی در شرایط فعلی باید از برخی گفتگوهای بی ثمر پرهیز کرده و با گفتگوهای کاربردی تر و مثمر ثمر تر در راستای تصمیم سازی و رسیدن به اوج شکوفایی اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و .. حرکت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش مهم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اقتصاد کشور می گوید:باید جزیره ای عمل کنمیم بدین صورت که آذربایجان شرقی را به جزیره و پناهگاهی امن برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تبدیل کنیم .

اسماعیل جبارزاده در ادامه ، مهم ترین اولویت کاری مدیریت عالی استان را حل بحران اشتغال و برون رفت از فشارهای اقتصادی موجود عنوان کرد و گفت:به جرات می گوییم که در آذربایجان شرقی ، مشکلی در خصوص تامین امنیت سرمایه گذاری نداریم چرا که نهادهای نظامی و انتظامی و همچنین اطلاعاتی با رویکرد مثبت به مقوله سرمایه گذاری می نگرند.

سرمایه گذاران نیابد درگیر بروکراسی های پیچیده و طولانی مدت اداری شوند

استانار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:سازمان ها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی باید بدانند و به افراد مجموعه خود توصیه کنند که نباید سرمایه گذاران را درگیر بروکراسی های پیچیده اداری بکنند و در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر تا یک هفته باید به درخواست این قشر پاسخ قانع کننده ای بدهند.

جبارزاداه در ادامه با اشاره به سیاست دولت تدبیر و امید در روابط خارجی و دیپلماسی گفت: دولت تدبیر و امید در روابط بین الملل سیاست تعامل را در پیش گرفته است نه تقابل و بنای جنگ و درگیری با هیچ کشوری را ندارد و ملت ایران نیز باید بدانند که دولتمردان به خصوص تیم مذاکره کننده هسته ای از اصول اساسی و ارمان های انقلاب اسلامی و خط مشی های رهبری عدول نخواهند کرد.

وی در همین راستا ابراز داشت: ممکن است زورگویانی باشند و تحمل شنیدن حق طلبی مردم ایران را نداشته باشند ولی من به مردم قول می دهم که در اینده ای نزدیک، نتایج مثبت مذاکره های اخیر در تمامی عرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی قابل مشاهده خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی دیگر از مهم ترین اهداف و اولویت های دولت تدبیر و امید را افزایش عدالت اجتماعی عنوان کرد و گفت: نگرش دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی ، همان نگرش موجود در سایر کشورهای توسعه یافته جهان است و آن هم نگرش ساز و کار بازار استو قصد رقابت با بخش خصوصی را ندارد.

جبارزاداه در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم استفاده مدیران دستگاه های اجرایی از مشاوران متخصص و کارآمد گفت: دولت تدبیر و امید کاری بی اساس و بدون توجیه و پشتوانه علمی همانند اقدامات بی اساس و بدون فایده همچون پرداخت یارانه نقدی به مردم آن هم در شرایط نامناسب اقتصادی انجام نخواهد داد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: نمی خواهیم در امور مربوط به بنگاه های اقتصادی دخالت کنیم ولی با ایجاد فضای رقابت در بین بنگاه ها سعی خواهیم کرد که قیمت ها را کاهش و کیفیت کالاهای تولیدی را افزایش دهیم چرا که در اینصورت به مردم خدمت کرده ایم.

لزوم حذف قوانین مزاحم و غیر تسهیل گر از بدنه صنعت و سرمایه گذاری

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لزوم حذف قوانین دست و پا گیر و غیر تسهیل گر از بدنه صنعت و سرمایه گذاری کشور تاکید کرد.

رضا رحمانی در این نشست افزود:دولت تدبیر و امید ، اهتمام بسیار جدی برای تشکیل مستمر شوراهای گفتگو ین دولت و بخش خصوصی دارد و آیین نامه های مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه را که در دولت قبلی حتمی آیین نامه های مربوط به آن تهیه نشد ، تهیه و تنظیم کرده است.

وی از تولیدکنندگان و تمامی فعالان این عرصه خواست که قوانینی را که به نظر آنان مزاحم فعالیت تولیدی و یا نیاز به تصحیح دارند اعلام کنند.

نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرح هایی که کاهش فشار انرژی و افزایش بهره وری و کیفیت را بهمراه داشته باشند حمایت جدی خواهیم کرد و در هماهنگی هایی که با وزارت نفت و به خصوص شخص وزیر انجام داده ایم قرار شده است در صورت کاهش فشار انرژی در فعالیت واحدهای تولیدی ، مابه التفاوت صرفه جویی در آن به تولید کنندگان پرداخت خواهد شد.

آمادگی شهرداری کلانشهر تبریز برای همکاری همه جانبه با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران

صادق نجفی، شهردار کلانشهر تبریز از آمادگی شهرداری کلانشهر تبریز برای همکاری همه جانبه با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد.

وی در ادامه گفت: متاسفانه بدترین نماهای شهری در تبریز ، مربوط به نمای ساختمان های قدیمی تعدادی از تولید کنندگان و صنعتگران است که شهرداری تبریز آماده ات در راستئای حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی به ویژه امر تولید، نماهایی متناسب با امکانات شهرداری برای آنان ایجاد کند.

سلایق متفاوت در حوزه صنعت و تولید ، سرمایه گذاران را رنج می دهد/ برخی مسئولان جزیره ای عمل می کنند

نایب رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: سلایق متفاوت و جزیره ای عمل کردن برخی مسئولان این حوزه ، تولید کنندگان و صنعتگران را رنج می دهد و باعث کاهش انگیزه آنان در امر تولید می شود.

احمد محمدزاده در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی ، کمک به فعالان تولیدی و اقتصادی ، یک وظیفه ملی ، عبادی و انسانی است گفت: عدماستفاده از پتانسیل های موجود در استان ، بی مهری و خیانت در حق مردم است و مسئولان باید بدانند که تولید کنندگان در شرایط حساس کنونی کشور،همانند رزمندگان دوران هشت سال جنگ تحمیلی نیاز به حمایت و پشتیبانی همه جانبه دارند.

به هر ترتیب همسویی و تعامل دولت و بخش خصوصی مهمترین عامل در تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بسیاری از فعالیت های اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت در حد یک ناظر است که به نتیجه رسیدن آن می تواند تاثیری مهم در سپردن امور اقتصادی به دست مردم و در نتیجه توسعه رفاه عمومی در جامعه باشد به شرطی که این واگذاری ها و خصوصی سازی با آگاهی کامل از شرایط پیرامونی و با رویکردی درست در این خوص صورت گیرد.

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گزارش از: سید مرتضی مرتضوی