فضای کار برای جوانان دلسوز و انقلابی فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در اولین جلسه قرارگاه فرهنگی استان فارس بیان داشت: هدف از تشکیل قرارگاه فرهنگی پرهیز از موازی کاری است و با پرهیز از موازیکاری و افزایش همافزایی میتوان کارهای بزرگی در زمینه فرهنگ انجام داد و باید بین دستگاههای مختلف هماهنگی صورت گیرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس اظهار داشت: در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شد که در مدت شش ماه یا کمتر قرارگاه فرهنگی عملیاتی تا نقاط آسیب و قوت آن شناسایی شود و با ارزیابی اشکالات محتوایی و شکلی آن در سال 94 حرکتی منسجمتر انجام شود.
امام جمعه شیراز بیان کرد: مسئله فرهنگ یکی از مهمترین دغدغههای مقام معظم رهبری است بنابراین باید با همدلی و تلاش مضاعف برای رفع این دغدغه تلاش کنیم.
آیت الله ایمانی افزود: فارس امکانات گستردهای دارد. قرارگاه فرهنگی میخواهد این ظرفیتها و امکانات را شناسایی کند و بیشترین بهرهبرداری را از این ظرفیتها داشته باشد. قرارگاه فرهنگی جز با تلاش همه اعضای جبهه فرهنگی شکل نمیگیرد.
وی تاکید کرد: تلاش جبهه فرهنگی میتواند قرارگاه را موفق کند. جبهه فرهنگی استان و مجموعههای فرهنگی باید در حوزههای مختلف وارد شوند و برای دردهای فرهنگی جامعه دارویی پیدا کنند.
آیت الله ایمانی ضمن تشکر از فعالان فرهنگی خاطرنشان کرد: مسئولان باید فضا را برای انجام کارهای فرهنگی فراهم و موانع را برطرف کنند تا آنها بتوانند کارهای اصیل فرهنگی و دینی را ترویج و توسعه دهند.
رئیس جامعه روحانیت شیراز با اشاره به ظرفیتهای استان فارس و شهر شیراز تصریح کرد: ظرفیتهای بزرگی در شیراز نهفته است و مردم آن با فرهنگ، فکر و اندیشه آگاهی دارند و ایمان در عمق وجود مردم این استان ریشه دوانده است. ایمان و باور عمیق مردم استان فارس، ایمان عمیق و ریشهداری است که به سادگی نمیتوان به عمق آن رسید.
امام جمعه شیراز افزود: حرمهای اهل بیت در فارس ظرفیت دیگر این استان و به ویژه شهر شیراز است و وظیفه ما توسعه و گسترش این حرمها است و انتظاری که از فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت میرود از دیگر استانها نمیرود.
نظر شما