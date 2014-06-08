برداشت طالبی در 260 هکتار از اراضی دره شهر آغاز شد

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر در زمینه محصولات کشاورزی به خصوص خیار و طابی قطبی از تولید استان محسوب می شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر زمینهای حاصلخیز شهرستان دره شهر و کنار رودخانه سیمره باعث شده کشاورزی شهرستان سال به سال از رونق بیشتری برخودار باشد.

این مسئول بیان داشت: برداشت طالبی در سطح 260 هکتار از اراضی شهرستان دره شهر آغازشده و از این میزان سطح زیر کشت پیش بینی می شود حدود شش هزار تن طالبی برداشت شود.

وی ادامه داد: 100 هکتار افزایش زیرکشت و دو هزار و 500 تن افزایش در برداشت این محصول در شهرستان طی سال جاری بوده است.

این مسئول اضافه کرد: کار برداشت طالبی از نیمه دوم خردادماه آغاز و تا نیمه دوم تیرماه ادامه دارد.

وی بیان داشت: در حال حاضر سالانه بیش از 80 هزار تن خیار در شهرستان دره شهر تولید و روانه بازارهای استان و کشور می شود و باید با برنامه ریزیهای بلند مدت نسبت به توسعه فعالیتهای کشاورزی دره شهر با توجه به ظرفیتهای بزرگ منطقه تلاش کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر از تولید سالانه 23 هزار تن انواع محصول دامی در این شهرستان خبرداد و گفت: این مقدار تولید محصول از مجموع 150 هزار راس دام سبک و سنگین این شهرستان حاصل می شود و این محصولات شامل گوشت سفید و قرمز، ماهی، عسل و انواع محصول های دامی نظیر روغن حیوانی و پشم است.



