مدیریت زمان در پروژه های بزرگ گرگان دیده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم جرجانی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای پروژه در شهر ابتدا باید نیازهای مردم را اولیت بندی کرده و سپس برنامه ریزی در 2 بخش کوتاه مدت و بلند مدت انجام دهیم.

وی ادامه داد: در برنامه ریزی کوتاه مدت نیازهای 3سال اخیر مردم و در برنامه ریزی بلند مدت آن دسته از نیازهای مردم که در چند سال آینده ضروری است، باید در دستور کار قرار گیرد.

جرجانی با بیان اینکه درمهندسی زمان می توان در کوتاه ترین زمان از پروژه ها بهره برداری کرد، گفت: بازارچه های سنتی، شهربازی مدرن و فرهنگسرا جز نیازهای اولیه شهروندان است که باید برای آنها چاره ای اندشید.

وی اضافه کرد: تعدد بازارچه های سنتی درنقاط مختلف شهر، می تواند در کاهش ترافیک تاثرگذار باشد به همین منظور افزایش این بازاچه ها یک نیاز است که مدیریت شهری هیچگاه آن را جدی نگرفته است.

وی از طولانی شدن برخی پروژه ها در شهر گرگان ابراز نارضایتی کرد و اذعان داشت: برای پروژه های بزرگ شهر گرگان مدیریت زمان حرف اول را می زند که تاکنون کاری در این بخش انجام نشده است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، فضای سبز و زیست شهری خواستار اولویت بندی پروژه های شهر گرگان شد وافزود: باید بررسی شود پلی که در انتهای خیابان ایرانمهر و نزدیکی توشن احداث شده، چه مقدار از نیازهای شهروندان را پاسخ گو بوده یا دیواره کشی مسیر رودخانه اسلام آباد نیز به همین ترتیب، باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی در انتقاد از ناموفق بودن پروژه المان میدان بسیج، گفت: این پروژه هزینه ای معادل 10 میلیارد تومان برای شهرداری گرگان داشت و امروز شاهد هستیم که شهردار خبر ازعدم بهره برداری کاربری فرهنگی، تجاری و رفاهی آن می دهد، به عبارتی المان میدان بسیج به جز نمادی برای شهر گرگان هیچ کاربرد دیگری نخواهد داشت.

محمد ابراهیم جرجانی اعلام کرد: اگر این مبلغ را شهرداری در هر جایی از شهر هزینه و یا سرمایه گذاری می کرد تاکنون به بهترین نحو جواب گرفته بود؛ سرمایه شهرداری حاصل دریافت عوارض از مردم و متعلق به شهروندان است که به امانت در شهرداری نگهداری می شود.

این عضو شورا بیان کرد: اعتقاد دارم پروژه ها باید محله بندی و منطقه بندی شود، زمان و مکان و هزینه پروژه حتما مد نظر قرار بگیرد تا شاهد شکست هایی که تاکنون خورده ایم نباشیم.

وی احداث بازارچه مطهری را فاقد بهره برداری لازم دانست و یادآور شد: در این بازارچه بیش از 200 غرفه وجود دارد که میلیاردها تومان بریا آن هزینه شده اما سالهاست که هیچ کاربردی ندارد.

جرجانی پازل کاری پیاده رو ضلع شمال محور گرگان- آق قلا را هزینه ای بی فایده برای شهروندان اعلام کرد و افزود: هیچ توجهی برای این کار وجود ندارد از این مکان سالانه چند نفر رفت و آمد دارند که این هزینه در آنجا انجام شد؟

وی با بیان اینکه در این مکان پیاده رویی با عرض 10 متر پازل کاری شد، گفت: پازل کاری پیاده رو نیاز مناطقی مانند گل تپه، افسران، کاشانی و انجیراب بود زیرا در این مناطق مردم در خاک قدم می زنند.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان اذعان کرد: ما زمانی موفق خواهیم بود که نیاز مردم را بدانیم و در راستای نیازهای آنها کار گام برداریم نه اینکه مدیریت شهری باری به هر جهت کار کند؛ باید فضا را به سمتی ببریم که کارها کارشناسی و درست انجام شود.