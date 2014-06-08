کشاورزی ما یتیم شده است/ روند نگران کننده تغییر اراضی غرب مازندران

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت کشاورزی با عملکرد ضعیف خود نشان داد که نه تنها نقشی در کاشت، داشت، برداشت و بازاریابی محصولات کشاورزی نداشته بلکه در التیام آلام کشاورزان مصیبت زده برف بهمن ماه 92نیز نقش نداشته است.

نمایند مردم تنکابن رامسر وعباس آباد ضمن تأکید بر این مهم که کشاورزی در شمال کشور و بویژه غرب مازندران در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است گفت: کشاورزان درمانده از ادامه فعالیتهای خود هستند و باید آنها را دریابید.

وی گفت: شهرستانهای تنکابن و رامسر و عباس آباد تنها نقاطی از کشور بوده که کشاورزی آنها در فصل زمستان به دلیل بارش برف در معرض نابودی قرار است و به عبارتی دیگر در هیچ کجای کشور محصولات کشاورزان براثر برف در معرض نابودی نبوده در حالی که بیشترین خسارت ناشی از برف سال گذشته بر بخش کشاورزی غرب مازندران وارد شده است.

وی تصریح کرد:در پی بارش برف سنگین بهمن ماه سال گذشته یک مورد گلخانه ای با وسعت هفت هزار و 500 متر مربع به طور کامل نابود شد، در حالی که ارزش هر یک از گلهای موجود در این گلخانه معادل 200 هزار تومان بوده است.

نماینده مردم تنکابن ،رامسر وعباس آباد در مجلس، روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین فروشی در غرب مازندران را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود: بکاربردن راهکارهایی چون مجازات های قانونی و اهرم های فیزیکی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی شمال کشور وبویژه غرب مازندران جلوگیری نخواهد کرد.

شریعت نژاد تصریح کرد: کشاورزانی را تصور کنید که بخش اعظمی از محصول باغهای مرکبات آنها در سه شهرستان تنکابن، رامسر و عباس آباد به دلیل ناتوانی وزارت کشاورزی در بازرایابی و عرضه محصولات در انبارها نابود شده است، حال در چنین شرایطی که کشاورزان نتیجه یک سال زحمت و تلاش شبانه روزی خود را به دلیل عدم حمایت مسئولان نابود شده و همچنین در تأمین نیاز خانواده وخواسته های فرزندان ناتوان تصور می کنند چاره ای جز فروش زمین کشاورزی را پیش روی خود مشاهده می کنند؟.

وی خاطر نشان کرد اگر فقر بر جامعه وبویژه کشاورزان مستولی شود، نابودی منابع طبیعی امری بدیهی و قابل پیش بینی است.