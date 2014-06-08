نطق های پیش از دستور اعضای شورای شهر گرگان هیچ گاه اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا شامگاه شنبه در نودوششمین جلسه رسمی وعلنی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: شورای دوره چهارم یک ترکیب متشکل از علم و تجربه است به همین منظور انتظارات شهروندان از اعضا بیشتر شده و کار انها را سخت تر کرده است.

وی در توضیح پروژه المان میدان بسیج گفت: با توجه به قرار داد منعقد شده، روشنایی برج گرگان بر عهده شهرداری است که تاکنون انجام نشده است؛ برای این برج هزینه میلیاردی انجام شده به همین منظور نیاز است مشکل آن هرچه سریعتر رفع شود.

وی تاکید کرد: اعضای شورای شهر و شهرداری مرکز استان نباید دچار روزمرگی شوند اما شواهد نشان می دهد با توجه به مواهب طبیعی و ظرفیت های موجود گرگان نسبت به شهرهای همطراز عقب تر است و نیازمند برنامه ریزی کلان است.

نورا ضمن تاکید بر رعایت عدالت شهری، افزود: باید بودجه شهرداری های مناطق مختلف استان برای انجام اهداف پیش بینی شده برنامه ریزی شده و تخصیص یابد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: برای رسیدن به تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به شهروندان باید بودجه مستقل درنظر گرفته شده و اختیارات تفویض شود.

وی با بیان اینکه شهرداری باید برنامه های بلندمدت خود را ارائه کند، تصریح کرد: آزادسازی زمین هتل شهرداری و تبدیل آن به یک جایگاه مناسب و درخور شهروندان، باز شدن گره تله کابین، انجام پل روگذر، افزایش حقوق و مزایای پرسنل شهرداری، وصول معوقات شهرداری، کاهش رانت خواری ها، تشکیل معاونت امور بانوان شهرداری از موضوعات مهم شهر گرگان است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

