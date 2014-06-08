آزمون تولیمو پایان هفته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش درباره برگزاری آزمون تولیمو به برخی جزئیات اشاره کرد.

هشتاد و هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته صبح روز پنجشنبه 22 خردادماه در شهر تهران برگزار خواهد شد. برگ راهنما و كارت شركت در آزمون از روز سه‌‌شنبه 20 خرداد بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org قرار مي گيرد تا داوطلبان متقاضي شركت‌ در آزمون بتوانند با وارد كردن اطلاعات خود شامل نام، نام‌خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرينت آن اقدام کنند.

هر داوطلب براي شرکت در جلسه آزمون باید علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی يا اصل پاسپورت خود را همراه داشته باشد.

چنانچه داوطلبان هرگونه اشکالی در خصوص کارت شركت در آزمون خود داشته باشند مي‌توانند در روز چهارشنبه 21 خرداد با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و 2 قطعه عکس، شخصا" به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي کارت خود اقدام کنند.